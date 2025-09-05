プロボクシング元統一世界ヘビー級王者マイク・タイソン氏（59）と50戦無敗のプロボクシング元世界5階級制覇王者フロイド・メイウェザー氏（48）が、2026年春にCSIスポーツ/ファイトスポーツが主催するエキシビジョンマッチで対戦することを、4日（日本時間5日）に複数の海外メディアが報道した。

世代を超えた史上最高のボクサーの2人がエキシビジョンマッチで激突することが電撃決定した。

米サイトTMZは「伝説対伝説」と見出しを立てて報道。26年春に対戦予定で、正確な日時と場所はまだ不明だと報じた。

米スポーツ専門局「ESPN」によると、メイウェザー氏は「私が何かをやるとしたら、それは必ず大きなものになり、伝説となる。私はボクシング界の最高峰です。このエキシビションマッチは、ファンの皆さんが望むものを提供する。30年間この仕事をしてきましたが、私の伝説を汚せるファイターは一人もいません」とプレスリリースを通じて意気込んだという。

タイソン氏も「この試合は、世界も私も、まさか実現するとは思ってもみなかった。しかし、ボクシングは予測不可能な新時代に入った。そして、この試合はまさに予測不可能だ。フロイドが本当にこれをやりたいなんて、いまだに信じられない。彼の健康には悪影響だろうけど、彼はやりたいんだから、署名して、実現させたんだ！」と驚いたようだ。

メイウェザー氏は、17年に“MMAスーパースター”コナー・マクレガーとの歴史的一戦でKO勝利を飾り引退した。それ以降は、8度のエキシビションマッチに出場。直近の試合は24年8月にジョン・ゴッティ3世と対戦している。

タイソン氏が最後にプロボクシングの試合に出場したのは、24年11月、テキサス州アーリントンのAT&Tスタジアムでジェイク・ポールと対戦した試合だった。元ヘビー級チャンピオンにとって、約20年ぶりの試合となった。この試合は大成功を収め、Netflixで6500万人の同時視聴者数を記録し、スポーツイベント史上最多のストリーミング再生回数を記録した。タイソン氏はポールに全会一致の判定で敗れ、全盛期の圧倒的な強さからは程遠いものとなった。