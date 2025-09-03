京都のまぎらわしい駅名「三条京阪」がSNS上で大きな注目を集めている。



「ちょっと混乱すること言いますね

『三条京阪駅は京阪電車ではありません』

ややこしぃ…！この、もどかしさよ…京都の人に伝われ…（たん）」



と京都市営地下鉄の注意書きを紹介したのは京都•大阪を中心にツアーを企画しているまいまい京都のXアカウント（@maimai_kyoto）。



「三条京阪」と言うくらいなのだから京阪電気鉄道の駅なのではと思いきや、実は京都市営地下鉄の駅…京都では地下鉄開業以前から、バス停の名称や地域名として「三条京阪」が定着しており、この駅名もそれを反映したものなのだ。



まいまい京都Xの中の人「たん」さんにお話を聞いた。



ーー京都の方にとっても「三条京阪」というネーミングはややこしいのでしょうか？



たん：私自身が京都へ移住をしている立場で、根っからの京都人ではないですが、三条京阪で乗り間違えたことはありません。



今回の投稿では、「京都人は間違えへんやろ」や「馴染みすぎて気づかなかった」「普通なので別にもどかしくない」など、京都の方からのコメントも多かったですが、「初めて行った時に間違えた」「結局、何線なの？」など、京都以外の方からの戸惑いコメントも多かったです。



なので、京都人はややこしく感じないけど、他府県の方はややこしく感じるかもしれない、という感じかと思いました。



「三条京阪」駅を利用する度に「地下鉄東西線なのに駅名に"京阪"が入っていて面白いな」とは思っていました。去年くらいから三条京阪駅の改札前に「京阪ではありません」「これは地下鉄東西線です」って貼り紙が置かれるようになったので、観光客などの京都に慣れていない方達が間違えているのだろうと感じ、いつかネタ的な感じで投稿したいと思っていました。



ーー投稿に大きな反響がありました。



たん：思っていた以上に反響が多く、とても驚いています。「東西線なのに三条京阪駅で面白いな」とは思っていましたが、なんで三条京阪なんだろうとは考えなかったので、コメントでいろいろな意見が聞けて楽しかったです。京阪が地上を走っている時代を知っている世代や若い方、鉄道好きな方、地元の方、旅行で三条京阪を利用した方…いろんな方たちが気軽にコメントしてくれてうれしいです。



SNSユーザー達から



「表記『三条京阪駅は京阪電車ではありません。』

↓ 現実『浜大津に行くには、三条京阪駅から京阪電車の車両に乗るのです。』」

「最寄り駅なのですが、ややこしいですよねー！京阪電車は『三条』で市営地下鉄が『三条京阪』！」

「大阪で言う『野田阪神』みたいな感じか」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんの身近にもこんな駅名はないだろうか？



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）