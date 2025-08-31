この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

道山ケイ「ASDの子は“興味を伸ばすことが得意”」不登校支援で親ができることを解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeタイトル『【ASDの中学生】不登校になった時の対応を完全解説！勉強はどうする？』にて、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、ASD（自閉スペクトラム症）の中学生が不登校になった場合の適切な対応策について、実践的なアドバイスを語った。



道山氏は冒頭、「ASDの特性として、こだわりが強かったり感覚器官が敏感だったり、対人関係が苦手なケースが多い」と説明。特に、「ASDの子は想像性が不得意で、冗談を真剣に捉えてしまい、人間関係のトラブルが起きやすい」とASDが不登校になりやすい理由を明かした。さらに、「予定が変わることへの許容度が低く、急な予定変更がパニックやストレスに直結する」と、その具体的な困難も指摘している。



「まずやるべきなのは、気力の回復。そのためには“愛情バロメータ”を上げることが大事」と、道山氏。子どもが求めていることに応えたり、話を聞いてあげたりといった思いやりの行動が、子どもの心にエネルギーを取り戻すカギになるという。



不登校からの復帰段階については、「一気に通常教室へ戻そうとしないこと。まずは登校支援室やフリースクールなど、負担の少ない環境からスタートするべき」とし、個々の特性に合わせた段階的な対応を推奨した。また「対人関係でつまずいた経験がある場合は、専門機関でソーシャルスキルトレーニングを受けるのが効果的」とアドバイス。



勉強についての相談には、「不登校初期は無理に勉強を押し付けず、まずは愛情バロメータを最優先。気力が十分戻ってきたら、興味のある教科や簡単な問題から始めるのがコツ」と語る。また、「ASDの子は否定されるとやる気を失いやすいので、“ここまでできて偉いね”と肯定的な声かけが大事」との見解を示した。



さらに長期的な視点として「予定変更が起きそうなときは事前に伝えてあげてください。そうすることで『想定外』の出来事が減って、ストレスも大きく軽減されます」と親に呼びかけた。「短所よりも長所を生かし、興味や得意分野をどんどん伸ばしてあげて」とも助言。「ASD傾向の人は、得意分野を極めて社会で活躍できるケースが多い」と、前向きな姿勢を促す言葉も添えた。



最後には「困った時に相談できる専門家や、公認心理師などと早めに連携しておくことも安心材料になる」と話し、「私も思春期の子育て無料講座を配信しているので、困った時にぜひ活用してほしい」と動画を締めくくっている。