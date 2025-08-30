ナ・リーグ首位打者に立つ頼れる35歳ベテラン

【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間30日・ロサンゼルス）

頼れる男が早々とスタメン復帰したことに、ファンから安堵の声が上がっている。ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が29日（日本時間30日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場することが発表された。27日（同28日）のレッズ戦は首の痛みのために欠場したが、休養日をはさんで2試合ぶりの復帰となった。

フリーマンは慢性的に抱えている首の痛みの状態が悪化したため、27日（同28日）のレッズ戦を欠場。試合がなく1日の休養日を挟んだ29日（同30日）のダイヤモンドバックス戦前、デーブ・ロバーツ監督はフリーマンの状態について「私が理解するところでは、彼の体調はだいぶ良くなっているが、まだ影響がある程度残っている。日々状態について目を離さないようにしておくことだ」と説明した。

35歳のフリーマンは今季120試合に出場。打率.302でナ・リーグ首位打者に立っており、18本塁打、75打点、OPS.874と打線の中心を担っている。これで1番大谷、2番ベッツ、3番フリーマンというMVPトリオの並びが復活した。

大事には至らなかったことにファンからは「無事でよかった」「フリーマン選手が復帰 この後応援します」「スネル頑張れ フリーマンも戻ってきたのね」「フリーマン選手復帰（涙）今日も皆が力を出しきれますように」「戻ってきて良かった」「フリーマン待ってたよ！」「フリーマンおかえり、大事な初戦しっかり勝ちましょう！」「やっぱりフリーマンがいてくれるだけで安心しますね」など安堵の声が相次いだ。（Full-Count編集部）