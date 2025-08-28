FREE RIDE、ハネムーンの外国人夫婦を秋葉原へ案内 アニメ愛とサプライズに笑顔
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「イチマルク | FREE RIDE」で、日本滞在中の外国人夫婦の東京観光とホテル送迎を追った動画が公開された。ホストのJukiaとともに、東京の街を巡る1日を記録している。
動画冒頭、空港に到着した2人に対し、Jukiaは自身の企画「FREE RIDE」を説明した。日本に来たばかりの外国人を無料で東京案内し、ホテルまで送迎する企画だ。YouTubeが好きだという2人は参加を承諾した。車内の自己紹介では、米フロリダ州ジャクソンビルから来た新婚旅行中の夫婦だと述べた。日本を選んだ理由について、夫は「いくつか理由があるけど、僕はアニメがめちゃ好きでね。日本の食べ物や文化も大好きで、みんなすごく優しい」と話した。
夫妻は「初めての日本で、現地の人に会って、気兼ねなく話して、いろいろ教えてもらえる友達が欲しかった」「Jukiaたちがまさにそうだったんだよ。ほんと完璧！」と語り、Jukiaも「win-winの関係だね！」と応じた。さらに「Jukiaのおかげで最高の1日になりそうだ！」「めっちゃ疲れてたけど今は一気に目が覚めたよ！」と感謝を述べた。
2人の馴れ初めは、寿司店での出会いをきっかけに2年間は友人関係を築き、その後5年間の交際を経て結婚に至ったという。日本での滞在は2週間。食べ物や買い物を楽しみにしているという2人に、Jukiaは「豪徳寺」や「秋葉原」などの観光スポットを提案。秋葉原では、街にあふれるアニメやゲームの要素に触れ、夫は「わぁ、マジで最高！」「めちゃくちゃ良いよ！」と興奮した。また、自動販売機の多さ、日本独自のデザイン、クリスマスにケンタッキーフライドチキン（KFC）を食べる習慣などにも言及した。
Jukiaからのサプライズとして、ポケモンカードやラプラスのぬいぐるみ、さらに『呪術廻戦』の五条悟のフィギュアを受け取った。2人は日本のドラッグストアで購入したスキンケア用品を紹介し、車内に戻ってボディーシートを初体験。夫らは「とってもいいね！」「めっちゃガツンとくる！いい匂い！」と感想を述べた。
夕食は地元のそば店で共にした。夫は普段よく食べるというラーメンではなく、提案を受けて初めてのざるそばとカレーそばを味わった。刺身の盛り合わせについては「美味すぎてもう昇天したわ！」「こんな新鮮なマグロ今まで食べたことないよ！」「このホタテ最高だよ！」と喜んだ。Jukiaとの出会いを「これまでで最高のツアーガイドだったよ！」と振り返り、ホテルへ向かった。
動画を通じて、日本の文化への関心と、出会いを大切にする2人の姿勢が伝わってくる。
