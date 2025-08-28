YUM!-TUK!の末永澪璃さんが始球式

■西武 3ー2 日本ハム（27日・ベルーナドーム）

27日にベルーナドームで行われた西武-日本ハム戦でアイドルグループ「YUM!-TUK!（やみつき！）」のメンバー、15歳の末永澪璃さんが始球式を行った。豪快に足を上げ投げ込みSNSでも「かっこよかったです」「か、かわええ……」とコメントが寄せられた。

末永さんは「89」の背番号の西武のユニホームを着用し、白いミニスカートで登場。メンバーカラーの水色のリボンで束ねた髪をなびかせ登場した。華麗なワインドアップから豪快に足を上げ投げ込むと、ワンバウンドながら真っ直ぐに捕手の元へ。末永さんはスタンドへ手を振り、笑顔で球場を後にした。

「YUM!-TUK!」は人気雑誌「JUNON」の創刊50周年を記念して初開催された「第1回ジュノン・スーパーアイドル・コンテスト」で結成された6人組グループ。末永さんは自身のX（旧ツイッター）を更新し「コラボパフォーマンスとセレモニアルピッチありがとうございました」と報告した。

この投球にファンも注目。「かっこよかったよ」「素晴らしいセレモニアルピッチでした」と労いの声が相次いだ。（Full-Count編集部）