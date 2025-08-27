「田舎には人もいない。ぶっちゃけバカです」過疎地で公金を食い物にするコンサルが、自らの手法を徹底解説！

地方創生政策によって地方自治体に配分される補助金を狙う「過疎ビジネス」が横行している。福島県にある国見町では、企業版ふるさと納税を利用し、救急車を自分たちで使わず、他の自治体にリースする不可解な事業が行われた。前編に続き、その実態に迫る。

前編記事『「石破さん、これが地方創生の現実ですよ」過疎地で公金を食い物にするコンサルが日本を滅ぼす！』より続く。

そもそも、この「寄付金還流」の仕組みをつくったのは誰か。横山氏は国見町を取材する過程で、ある音声データを手に入れた。そこには、地方自治体をあからさまに見下した、驚きの発言が録音されている。

「（自治体の財政状況を示す）財政力指数が0.5以下（の自治体）って、人もいない。ぶっちゃけバカです」

発言の主は、ワンテーブルの前社長・島田昌幸氏だ。彼は音声データのなかで、自らの手法を「超絶いいマネーロンダリング（資金洗浄）」だと語っている。合法的に地方の自治体に入り込み、「行政機能をぶんどる」ことで公金を貪ったと言いふらしていたのだ。

島田氏は北海道美唄市出身。北海道教育大学岩見沢校を卒業後に起業して、街づくりのコンサルタントとして北海道新聞等にも取り上げられた。

「口が上手で、営業力があり、メンタルもフィジカルもタフ。若い起業家を育成して地方の活性化を目指すというベンチャー・ブームに乗って、救世主のように持ち上げられてきました」（横山氏）

'10年、島田氏は総務省の「地域力創造アドバイザー」に登録されると、その肩書を存分に利用した。

「自治体職員は、国の肩書に弱い。肩書が商売に使われていることを総務省に問うと、『まあ、止めはしませんけどね』と他人事のような回答。肩書は『ただの名分のようなもの』だそうです」（横山氏）

財政力指数の低い自治体を狙っている

島田氏以外にも、この肩書を商売に使う人は大勢いるという。実情を知らない自治体職員は、まんまと利用されてしまうのだろう。

先ほどの音声データに残った島田氏の発言からは、傲慢な態度が窺える。

「やりたい、と言わせたらこっちの勝ちで、あとは言うことを聞かせる。

（……）地方議会なんてそんなものですよ。雑魚だから。俺らのほうが勉強しているし、分かっているから。言うこと聞けっていうのが本音」

島田氏がここまで自治体をコケにするのは、「寄付金還流」の手法が全国の自治体で通用することを知っているからだ。

実際のところ、企業版ふるさと納税の制度設計には、今も同じ不正を可能にする欠陥がある。合法的に地方の自治体に入り込み、公金を吸い上げる輩が他にもいる可能性は十分にあるのだ。島田氏はこうも語っている。

「大企業が狙わない、0.5以下の財政力指数の自治体を狙うっていうのが、うちの攻めなんですよ。（全国に）1700の自治体があって、（財政力指数が）0.5以下は900なんで、約1000あるんですよ。（それぞれの予算を合計すると）まあまあ何兆円かになって。これを僕たちは狙っている」

横山氏は取材を進めるなかで、島田氏が国見町だけでなく、北海道の自治体にも入り込んでいたことを突き止めて、危機感を募らせている。

自治体とコンサルが共犯関係に

「過疎化した町にも、補助金だけは降ってくる。でも、町が新しい事業を起こそうにも、実際に事業を構想し、実行できる人材が育っていない。

そこに、ビジネス・チャンスとばかりにコンサルが入り込み、フルセットで代わりにやってくれるというのですから、自治体とコンサルが、お互いに利用し合う共犯関係になってしまっているのです。

この構造が変わらない限り、公金を貪るコンサルは栄える一方で、地方どころか国そのものが滅んでしまう」

石破首相は、この現実を把握しているのだろうか。

【こちらも読む】『中国人が日本の「免税制度」を悪用しボロ儲けしていた…！ その「ヤバすぎる実態」』

「週刊現代」2025年09月01日号より

【こちらも読む】中国人が日本の「免税制度」を悪用しボロ儲けしていた…！ その「ヤバすぎる実態」