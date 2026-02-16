アップルの共同創業者スティーブ・ジョブズは2011年10月に亡くなるまで、何度も日本を訪れた。禅文化に傾倒していた彼は、特に京都を愛していたという。元NHK記者の佐伯健太郎さんの著書『スティーブ・ジョブズ1.0の真実』（晶文社）より、一部を紹介する――。写真＝iStock.com／key05※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／key05■海外VIPが訪れる京都の老舗すし店2020年11月初め、僕は京都にいた。ジョブズが生前、たびたび