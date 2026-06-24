24日、憲法審査会が開催され、れいわ新選組の奥田ふみよ議員が「緊急事態対応」という当日のテーマに触れつつも、独自の主張を展開。政府の防衛費拡大や経済政策を激しく批判し、改憲反対を訴えた。【映像】奥田氏、「暴走」？の瞬間（実際の様子）奥田議員は冒頭、「本日のテーマは緊急集会を中心とした緊急事態対応についてですが、申し上げたい。この国はもうとっくに違う意味で緊急事態なんです」と切り出した。その上で、