HUNTER×HUNTER」の1億部突破を記念したキャンペーンのイメージ画像（（C）P1998―2026）冨樫義博さんの人気漫画「HUNTER×HUNTER」の電子版を含めたシリーズ累計発行部数が、7月3日発売の最新39巻で1億部を突破すると、版元の集英社が29日付で発表した。父と同じ冒険家「ハンター」になるために旅立った主人公の少年ゴンと、その仲間たちの成長を描いた物語で、個性的なキャラクターや、巧みなストーリー展開で、1998年の連