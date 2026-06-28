外出から帰るたびに責められる妻…これが毎回続いているとしたら、かなりしんどいですよね。しかも夫は外では『いいパパ』として通っているだけに、誰にも相談しにくいというのがまたつらいところです。妻がこの状況をどう動かしていくのでしょうか？>>【まんが】「いいパパ」の裏の顔(ウーマンエキサイト編集部)