夫がいる・いないでこんなに態度が変わるなんて、仁美さんじゃなくても混乱しますよね…。しかも夫に話しても、優しい義母の姿しか見ていないから伝わりにくそうで、もどかしい展開になっていきそうな予感です。義母の二面性にどこまで仁美さんが耐えられるのか、また夫は妻の話をちゃんと聞いてくれるのでしょうか…？>>【まんが】裏表がある義母(ウーマンエキサイト編集部)