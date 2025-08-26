この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「助産院ばぶばぶ」で12人産んだ助産師HISAKOさんが、「子どもの肌トラブル ステロイドは怖いのか？」というテーマで動画を配信。動画では、母乳育児に励むママから「乳児湿疹が悪化し、義理のお母さんから『ステロイドは悪』『母乳が原因だからミルクに切り替えなさい』とアドバイスされ困惑している」という相談にHISAKOさんが真摯に向き合った。

HISAKOさんは冒頭、「ステロイドイコールなんか怖いみたいなイメージが先行してしまって、つけるのどうしようかなと悩む人もいる」と世間の先入観を指摘。それに対し、「母乳が乳児湿疹をひどくするっていうの、どこから来てるエビデンスなんやろうな？科学的根拠どこやろうな？って思います」と、医学的に根拠がない話には警鐘を鳴らした。

乳児湿疹については、「体質的に出る子は出る。いくら保湿していても、食事に気を遣って母乳あげていても体質で出る子は出る」と述べ、保湿の大切さも強調。「保湿に関してはメリットはあれどデメリットはない。保湿はもう絶対必要だっていうことが定説。医療界では常識中の常識」と断言した。

一方、ステロイド外用薬の使用については、「状態が悪化し、子どもがかきむしって血まみれになったり、眠れない苦しい状態ならステロイドは必要。『怖いから』と根拠なく使わずにいるのは危険。強い薬でガツンと叱るべき時は叱る、状態が良くなれば優しい保湿、状態に応じて使い分けることが大事」とコメント。「ステロイドも上手に使えば決して怖いものじゃない。使うか使わないかはよく勉強した上で冷静に選んでほしい」と呼びかけた。

さらに、「母乳育児をやめる必要は一切ありません。ミルクの方がいいなんていうエビデンスはないし、湿疹がひどくなることもありません」と強調。動画の最後には「保湿は絶対。自分に合った安全な保湿剤を使うこと。そして、母乳にも自信を持って育児してください」とエールを送り、締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:01

母乳・ミルク・ステロイドは本当に悪いの？迷うママへの回答
07:01

『ステロイド＝悪』は思い込み？正しい使い方と病院受診の大切さ
14:01

安心できる保湿剤がないから自ら開発！『マシュマロ』誕生秘話

関連記事

12人産んだ助産師・HISAKO、公開ウェブ相談で「95％は分からない。奇跡はやってくる」と熱く語る

12人産んだ助産師・HISAKO、公開ウェブ相談で「95％は分からない。奇跡はやってくる」と熱く語る

 12人産んだ助産師HISAKO、朝から娘との“ひともんちゃく”を語る「母親の失敗に落ち込んでます」

12人産んだ助産師HISAKO、朝から娘との“ひともんちゃく”を語る「母親の失敗に落ち込んでます」

 12人産んだ助産師HISAKO「みんなの笑顔のためなら何でもする」助産院ばぶばぶの思いとこだわり語る

12人産んだ助産師HISAKO「みんなの笑顔のためなら何でもする」助産院ばぶばぶの思いとこだわり語る
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル_icon

【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 60.30万人 3028 本の動画
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数約60万人
youtube.com/channel/UCgLt6RS5cHmL6i15sbu2kGw YouTube