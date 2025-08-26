12人産んだ助産師HISAKOが語る「ステロイドは怖くない」 悩めるママたちへのエビデンス重視のアドバイス
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「助産院ばぶばぶ」で12人産んだ助産師HISAKOさんが、「子どもの肌トラブル ステロイドは怖いのか？」というテーマで動画を配信。動画では、母乳育児に励むママから「乳児湿疹が悪化し、義理のお母さんから『ステロイドは悪』『母乳が原因だからミルクに切り替えなさい』とアドバイスされ困惑している」という相談にHISAKOさんが真摯に向き合った。
HISAKOさんは冒頭、「ステロイドイコールなんか怖いみたいなイメージが先行してしまって、つけるのどうしようかなと悩む人もいる」と世間の先入観を指摘。それに対し、「母乳が乳児湿疹をひどくするっていうの、どこから来てるエビデンスなんやろうな？科学的根拠どこやろうな？って思います」と、医学的に根拠がない話には警鐘を鳴らした。
乳児湿疹については、「体質的に出る子は出る。いくら保湿していても、食事に気を遣って母乳あげていても体質で出る子は出る」と述べ、保湿の大切さも強調。「保湿に関してはメリットはあれどデメリットはない。保湿はもう絶対必要だっていうことが定説。医療界では常識中の常識」と断言した。
一方、ステロイド外用薬の使用については、「状態が悪化し、子どもがかきむしって血まみれになったり、眠れない苦しい状態ならステロイドは必要。『怖いから』と根拠なく使わずにいるのは危険。強い薬でガツンと叱るべき時は叱る、状態が良くなれば優しい保湿、状態に応じて使い分けることが大事」とコメント。「ステロイドも上手に使えば決して怖いものじゃない。使うか使わないかはよく勉強した上で冷静に選んでほしい」と呼びかけた。
さらに、「母乳育児をやめる必要は一切ありません。ミルクの方がいいなんていうエビデンスはないし、湿疹がひどくなることもありません」と強調。動画の最後には「保湿は絶対。自分に合った安全な保湿剤を使うこと。そして、母乳にも自信を持って育児してください」とエールを送り、締めくくった。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数約60万人