12人産んだ助産師HISAKOが語る「ステロイドは怖くない」 悩めるママたちへのエビデンス重視のアドバイス

YouTubeチャンネル「助産院ばぶばぶ」で12人産んだ助産師HISAKOさんが、「子どもの肌トラブル ステロイドは怖いのか？」というテーマで動画を配信。動画では、母乳育児に励むママから「乳児湿疹が悪化し、義理のお母さんから『ステロイドは悪』『母乳が原因だからミルクに切り替えなさい』とアドバイスされ困惑している」という相談にHISAKOさんが真摯に向き合った。



HISAKOさんは冒頭、「ステロイドイコールなんか怖いみたいなイメージが先行してしまって、つけるのどうしようかなと悩む人もいる」と世間の先入観を指摘。それに対し、「母乳が乳児湿疹をひどくするっていうの、どこから来てるエビデンスなんやろうな？科学的根拠どこやろうな？って思います」と、医学的に根拠がない話には警鐘を鳴らした。



乳児湿疹については、「体質的に出る子は出る。いくら保湿していても、食事に気を遣って母乳あげていても体質で出る子は出る」と述べ、保湿の大切さも強調。「保湿に関してはメリットはあれどデメリットはない。保湿はもう絶対必要だっていうことが定説。医療界では常識中の常識」と断言した。



一方、ステロイド外用薬の使用については、「状態が悪化し、子どもがかきむしって血まみれになったり、眠れない苦しい状態ならステロイドは必要。『怖いから』と根拠なく使わずにいるのは危険。強い薬でガツンと叱るべき時は叱る、状態が良くなれば優しい保湿、状態に応じて使い分けることが大事」とコメント。「ステロイドも上手に使えば決して怖いものじゃない。使うか使わないかはよく勉強した上で冷静に選んでほしい」と呼びかけた。



さらに、「母乳育児をやめる必要は一切ありません。ミルクの方がいいなんていうエビデンスはないし、湿疹がひどくなることもありません」と強調。動画の最後には「保湿は絶対。自分に合った安全な保湿剤を使うこと。そして、母乳にも自信を持って育児してください」とエールを送り、締めくくった。