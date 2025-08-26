タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が8月26日、放送されます。今回は、昨年12月に放送された同番組3時間スペシャルで話題になった元刑事と元鑑識の夫婦が営む栃木県壬生町の飲食店「幸来食堂 金龍閣」の最新映像を紹介。

金龍閣の名物は、ドリンク、小鉢、デザートが付いた「贅沢（ぜいたく）山盛り海鮮丼セット」（2200円）。刺し身や切り身だけでなく、寿司（すし）、エビの頭の素揚げなど全22種のネタを盛り付けた一品になっています。ネタ18種類の舟盛り「金龍丸セット」（2200円）や、キス、イカ、アナゴ、エビに野菜の天ぷら16個の「金龍山盛り海鮮天丼」（2530円）なども人気になっています。

最新映像では、店主の夫が妻に内緒で、子育て支援プロジェクト用にキッチンカーを購入していた様子などを伝えます。

番組は、全国の「オモてなしすぎでオモしろいウマい店」を紹介。進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務めています。フリーアナウンサーの羽鳥慎一さん、アイドルグループ「CANDY TUNE」の桐原美月さんと小川奈々子さんがゲスト出演します。