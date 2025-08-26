試合前には大谷翔平と2ショット撮影

【MLB】ドジャース - レッズ（日本時間26日・ロサンゼルス）

人気グループ「BTS」のVさんが25日（日本時間26日）、ドジャースタジアムで行われるドジャース-レッズ戦の始球式に登場。ファンからは大歓声が起こった。捕手役は山本由伸投手が務め、ノーバウンド投球に大きな拍手が送られた。

「テテ」の愛称で親しまれるVさんは、背番号が7、名前がVとデザインされたドジャースのユニホームで登場。投球前には三塁ベンチ前でキャッチボールを行い、1球投げるごとにファンから黄色い歓声があがった。

サウスポーのVさんは山本に対して見事なノーバウンド投球を披露。投球後は山本とハグを交わし、大歓声の中でグラウンドを後にした。

Vさんは試合前練習も見学。ドジャースのベンチでは大谷翔平投手とハグを交わして記念撮影も行った。その後は韓国にルーツを持つトミー・エドマン内野手とも会話を交わし、打撃練習を見学した。タイラー・グラスノー投手からはボールの握りなどのレクチャーも受けた。（Full-Count編集部）