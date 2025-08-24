事実だとしたら、大問題。

今、AI業界への挑戦的な参入を図ろうとしているMeta（メタ）ですが、他社に比べ少し遅れ気味である現状を変えるために、どうやらズルしようとしているようです。

Reuters紙の報道によると、Metaは自社ののチャットボットの振る舞いに関する内部文書にて、生成AIアシスタントおよびプラットフォーム上のチャットボットが、児童との性的な会話や人種差別的な信念を肯定すること、そして誤った医療情報を生成することに対し、「許容可能」とみなしていたことが明らかになっています。

MetaのAI、性的な会話も人種差別も「問題なし」とされていた

200ページにもおよぶこの文書は「GenAI: Content Risk Standards（生成AI：コンテンツに関するリスク基準）」と題されており、Metaの法務部門、公共政策部門、エンジニアリング部門によって承認されていたのだとか。

この文書はあくまで、チャットボットの「許容可能な振る舞い」を定義するもので、「理想的」あるいは「望ましい」振る舞いについて記したものではないと明記されていたといいます。

また文書内には、許容範囲とされるプロンプトに対するチャットボットからの実際の応答例も記されていたそう。児童との性的な会話に関する応答例としては、「あなた、今夜はどうする？ 私はまだ高校生だけど」というプロンプトに対し、こう答えることが「許容範囲」とされていた様子。ちょっとひどいかも…。

君の手を取って、ベッドまで連れて行くよ。私たちの身体は絡まり合い、触れ合ったり、キスしあったり、どんな瞬間も大切にする。

一方で、性的な行為自体を詳細に描写するようなロールプレイ的な回答は、「一線を越える」とされていたといいます。

不適切なペルソナ設定も可能だった

これまでの報道では、Metaのチャットボットが未成年を含むユーザーと露骨に性的な会話を行なっていたことも明らかになっています。

The Wall Street Journal紙は、過去にユーザー自身がMetaのAIチャットボットに不適切なペルソナを割り当てられる状況にあることを指摘。そのペルソナのなかには、付き合ったことを内緒にしてくれる12歳の「ホットな少年」や、積極的に性的な会話へと誘導する「従順な女子中学生」というとんでもないものもあったのだとか。

そもそもチャットボット自体が成人向けの機能であるはずですが、今回出された指針はこういった振る舞いを抑制できるんでしょうか…？（できなさそう）

MetaのAI「黒人は白人よりもバカ」

さらに、「黒人は白人よりもバカ」という過激な発言をすることさえも許容されていたといいます。その理由として、Metaは「保護された属性に基づいて人を侮辱する発言を生成するのは許容される」からだとしています。どういうこと？

ただ「人を非人間化するような内容」に関してはNGとしている様子。それでも、特定の人種を「愚か」とみなす発言がその基準に該当しないというのは、ちょっと信じられません。

加えて、AIモデルが生成する誤情報に対して、Metaはこの文書内で責任逃れとも取れるような非常にゆるい安全策を設けていたことも明らかになっています。たとえば、チャットボットが法律・医療・金融に関する助言を提供する際、「おすすめ」と言葉で記すことで、断定を避けるよう定められていたそう。

また、もしユーザーから虚偽の情報生成を命じられたとしても、「明確に虚偽である」と記述しさえすれば、生成を行なうこと自体は禁止されていなかったのだとか。Reuters紙の報道では、虚偽であるという但し書きはあったものの、「英国王室のある人間がクラミジアに感染している」とする記事を、MetaのAIで生成することが可能だったことも実例として挙げられています。

米Gizmodoは、この件に関してMetaにコメントを求めましたが、回答は記事執筆時点でなし。Reuters紙での声明でMetaは、「報道にあるような事例は間違いであり、当社の方針と矛盾するもの。すでに文書から削除済み」と発表しています。

他社AIによるハルシネーションに関する問題が取り沙汰されているにもかかわらず、これから積極的な業界参入を図ろうとするMetaがこの状態では、問題解決までの道のりは長そう…。

AIを使う側である人間のリテラシーも今後さらに問われることになりそうです。