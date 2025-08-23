株式会社野村総合研究所によると、国内全世帯のうち純金融資産1億円以上5億円未満の「富裕層」は2.75％、純金融資産5億円以上を指す「超富裕層」にいたってはわずか0.21％とされています。ただ、そんな超富裕層は、一見するととても“お金持ち”には見えないケースも少なくないようです。資産5億円超えの超富裕層が“ボロボロの軽ワゴン”に乗るまさかの理由について、事例をもとにみていきましょう。辻本剛士CFPが解説します。※個人の特定を避けるため、登場人物の情報は一部変更しています。

資産5億円超えの経営者がいまも乗り続ける“ボロボロの軽ワゴン”

都内の閑静な高級住宅街。一歩足を踏み入れれば、手入れの行き届いた庭園と重厚な門構えが並び、土地代だけで数億円といわれる豪邸が立ち並びます。

その一角、広々としたガレージに目をやると、そこには場違いとも思える1台のボロボロの軽ワゴン車がありました。

色あせたボディには長い年月の風格が漂いますが、目立ったヘこみはなく、整備も行き届いています。約30年前に製造されたその軽自動車は、エンジンの音も軽快で、日常の足としていまも現役です。

この車の持ち主は、資産5億円を誇る63歳の経営者・谷本淳一（仮名）さん。現在は妻と2人暮らしで、会社の経営にもいまなお第一線で関わり続けています。

ベンツやフェラーリなど、欲しい車はなんでも買えるだけの資産はありますが、谷本さんがハンドルを握るのは、35歳で起業したときに購入したこの軽ワゴン車だけです。

周囲の起業家仲間のなかには、複数台の高級車を所有している人も少なくありません。しかし、谷本さんはあえてこの軽ワゴン車に乗り続けています。

30年乗り続ける軽ワゴン車に込められた「信念」

谷本さんにとって、この車は単なる移動手段ではありません。それは、苦労と挑戦の年月を刻んだ「信念の象徴」です。

「この車には、いい思い出も辛かった思い出も、全部詰まっているんです」

――35歳のとき、借金を背負ってリフォーム会社を立ち上げた谷本さん。従業員の給料のために自分は無補修で働いたり、赤字が続くなかで資金繰りに追われ、税金の滞納から差押えの通知が届いたりと、ギリギリの生活をしていた時期もありました。

「それを乗り越えていまがある。あのころの自分を忘れたくないから、この車に乗り続けているんです」

そう語る表情は、豪邸の主という肩書きとは別の、1人の経営者としての誇りを感じさせます。

谷本さんが軽ワゴンに乗り続けるもうひとつの理由

また、高級車が持つ「ステータス性」に価値を感じていないことも、谷本さんが軽ワゴンに乗り続ける理由のひとつです。

「でもね、自分のような『倹約家』の富裕層も意外に多いんですよ。私なんかよりよっぽどお金を持っている投資家の友人も、日用品は100円ショップで済ませているし、服はユニクロなどのシンプルなものしか見たことありません。別の知り合いも、腕時計はロレックスやパテック・フィリップなどでなく、実用性重視のカシオを選んでいます」

見栄ではなく、自分にとって本当に必要なものにだけお金を使うのが彼らの共通点のようです。しかし、使えるお金がたくさんあるはずの富裕層に、いったいなぜ倹約家が多いのでしょうか。

富裕層が共通して守っている「3つ」の基本ルール

富裕層の定義は、一般的に純金融資産が1億円以上5億円未満の人を指します。さらに、5億円以上の資産を保有している場合は「超富裕層」に分類されます。

［図表］純金融資産保有額の階層別にみた保有資産規模と世帯数 出典：野村総合研究所「野村総合研究所、日本の富裕層・超富裕層は合計約165万世帯、その純金融資産の総額は約469兆円と推計」

こうした富裕層のなかには、短期間で資産を築いた人もいますが、多くの場合は長い年月をかけて資産を増やし、地道に資産を増やしています。

そうした富裕層が共通して守っているのは、次の3つの基本ルールです。

・支出をコントロールする

・収入を伸ばす

・資産運用する

この3つのルールは一見シンプルに見えますが、継続して実行できる人は多くありません。富裕層の多くは、収入に対してはるかに低い支出で生活しており、どれだけビジネスで多く稼いでも、使い切ってしまえば資産は築けないという原則を腹の底から理解しています。

勤勉に働き、無駄遣いを避け、残った資金を積極的に運用していくマインドが、富裕層への道を切り開く重要な要素のようです。

谷本さんもこの考えを徹底した結果、事業も安定し、経済的な自立を達成できました。無駄な支出を避け、個人のお金は株式や投資信託といった資産運用に充ててきたそうです。軽ワゴン車を大切に乗り続けるのは、支出の優先順位を明確にしてきた証でもあります。

そんな倹約家の谷本さんが“豪邸”に住んでいる理由は？

また、谷本さんは自宅についても土地が安いタイミングで購入し、自ら建築に関わることでコストを抑えました。この豪邸は将来を見越した投資としての側面もあり、不動産価格の上昇により、いまでは購入時の倍以上の価値になっています。

「豪邸」と「30年乗り続けている軽自動車」という対極の存在が、資産を守り育てる本当の豊かさを物語っているのかもしれません。

「資産形成」と「人生の豊かさ」を両立させるために

谷本さんの姿から見えてくるのは、「お金は使うだけではなく、守り育てることにも価値がある」という考え方です。人生は一度きりですから、時には自分や家族のためにお金を使い、豊かな時間を過ごすことも大切です。

しかし、資産を築き、将来の安心を得るためには、支出を抑える時期や場面も必要です。その判断を誤らず、長く続けられる形で生活のバランスを取ることが、結果として充実した毎日につながります。

富裕層のマインドは、決して特別な人だけのものではありません。支出の優先順位を見極め、必要なところに投資し、不必要な浪費は避ける。この積み重ねが資産形成の土台になります。

あなたにとって、本当に価値のあるものはなんでしょうか。一度立ち止まり、ゆっくりと考えてみるのもいいかもしれません。

辻本 剛士

神戸・辻本FP合同会社

代表／CFP