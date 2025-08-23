USJ×King Gnu「ゾンビ・デ・ダンス」振り付け動画がついに公開！ 「カッコよすぎ」「待ってました」ファン歓喜
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、9月5日（金）から期間限定で、秋の人気イベント「ハロウィーン・ホラー・ナイト」を開催。今年は「ゾンビ・デ・ダンス」が一新され、King Gnuと初コラボレーションすることがすでに発表されていた。「ゾンビ・デ・ダンス」といえば、楽曲にのせてゲストもゾンビと一緒に踊り狂えるのが魅力。そして今回、King Gnuが書き下ろした新曲「SO BAD」の振り付け動画がついに公開された。これまでの三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBEの「Rat-tat-tat」や、Adoの「唱」でも、「簡単ではないからこそ踊れたら気持ちいい」レベルの振り付けを展開してきた「ゾンビ・デ・ダンス」。新たな振り付けにファンからは「かっこいい〜」「難しそうだけど頑張って踊ります」と反響が集まっている。
【動画】踊れたらカッコいい！ 覚えラタタれたらラインがいい！ 「SO BAD」振り付け動画
■覚えがいのある振り付け！
今回公開されたのは、サイコ・サーカスやデカダント・ナイトメアーズ、ポゼッスド・プレイシングス、チェーンソー・チェーンギャング、トーチャード・テストサブジェクツなどパークで大人気のゾンビたちが「SO BAD」を踊る動画。
今年は腕を上下に動かす動きが多いのが特徴で、足の振り付けも多め。またターンや上半身をぐるりと回す動きも入っており、覚えがいのある難易度の振り付けに仕上がっている。
動画の後半では、2つのポイントもレクチャー。何度も繰り返される「最悪で最高」という歌詞の部分では、首を締めるような動きからサムズダウンにつづく“最悪“ポーズから、人差し指を立てた”最高”ポーズを経て、カップを作るように5本の指を立てる“モンスターハンド”で腕を上げるのがポイント。また「SO BAD」の部分では、ゾンビのように口を開けて叫ぶのがポイントだという。
今年の「ストリート・ゾンビ」は、昨年よりもより一層“超狂暴化”した大量ゾンビが暴れまわり、絶叫が響き渡る恐怖に満ちた新演出に進化。さらに、パーク中が一体となって踊り狂う「ゾンビ・デ・ダンス」は、独創性ある新しいエンターテイメントにパワーアップする。
加えて凶悪ゾンビを乗っ取り狂暴化させる「ゴースト」と「治安部隊“レグルス・プライド”」が新登場。治安部隊ですら戦闘不能になるほど凶暴化していくゾンビが、唸り叫びながらゲストに襲い掛かり、ストリートには「SO BAD」が鳴り響く予測不能な夜がやってくるという。
今年はどんな恐怖で染められるのか。ますます進化していく秋だけのダークな夜は、間もなく訪れる。「SO BAD」を予習しながら首を長くして待ちたい。
USJ「ハロウィーン・ホラー・ナイト」は、9月5日（金）〜11月3日（月）まで開催。
TM＆（C）2025 Universal Studios．All rights reserved．
■覚えがいのある振り付け！
今回公開されたのは、サイコ・サーカスやデカダント・ナイトメアーズ、ポゼッスド・プレイシングス、チェーンソー・チェーンギャング、トーチャード・テストサブジェクツなどパークで大人気のゾンビたちが「SO BAD」を踊る動画。
今年は腕を上下に動かす動きが多いのが特徴で、足の振り付けも多め。またターンや上半身をぐるりと回す動きも入っており、覚えがいのある難易度の振り付けに仕上がっている。
動画の後半では、2つのポイントもレクチャー。何度も繰り返される「最悪で最高」という歌詞の部分では、首を締めるような動きからサムズダウンにつづく“最悪“ポーズから、人差し指を立てた”最高”ポーズを経て、カップを作るように5本の指を立てる“モンスターハンド”で腕を上げるのがポイント。また「SO BAD」の部分では、ゾンビのように口を開けて叫ぶのがポイントだという。
今年の「ストリート・ゾンビ」は、昨年よりもより一層“超狂暴化”した大量ゾンビが暴れまわり、絶叫が響き渡る恐怖に満ちた新演出に進化。さらに、パーク中が一体となって踊り狂う「ゾンビ・デ・ダンス」は、独創性ある新しいエンターテイメントにパワーアップする。
加えて凶悪ゾンビを乗っ取り狂暴化させる「ゴースト」と「治安部隊“レグルス・プライド”」が新登場。治安部隊ですら戦闘不能になるほど凶暴化していくゾンビが、唸り叫びながらゲストに襲い掛かり、ストリートには「SO BAD」が鳴り響く予測不能な夜がやってくるという。
今年はどんな恐怖で染められるのか。ますます進化していく秋だけのダークな夜は、間もなく訪れる。「SO BAD」を予習しながら首を長くして待ちたい。
USJ「ハロウィーン・ホラー・ナイト」は、9月5日（金）〜11月3日（月）まで開催。
TM＆（C）2025 Universal Studios．All rights reserved．