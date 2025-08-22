「日本ハム４−３ソフトバンク」（２２日、エスコンフィールド）

日本ハム・新庄監督は大接戦を制した試合後に「いや、しびれました」と思わず漏らした。

この日は先発の北山を六回途中、３失点でスイッチ。その後は４投手をつぎ込んで、相手に４点目を与えなかった。新庄監督は「（２番手の）玉井くんから上原くん、斎藤くん」と言ったところで「斎藤くん？」と甲高い声で自ら聞き直して笑いを誘った。

「（最後は）柳川くん。いま金村くんが決め球を探しているところなんで。斎藤くんで（八回を）しっかり抑えてくれて。いや、しびれました」と振り返った。

斎藤は自己最速に並ぶ１６０キロの速球も投じてソフトバンクの中軸を抑えたが新庄監督は「マウンドで堂々としているというか。ここ１カ月ぐらい、ずっといいんで」と評価。「安心はして見てられないけど、あのキャラがね」と再び笑いを誘った新庄監督は「ボールは素晴らしいんで。よかっった、よかった。自信になったんじゃないですか、きょうのピッチング」と目を細めた。