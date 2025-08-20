フィリピンの首都マニラで日本人２人が射殺された事件で、拘束されたフィリピン人容疑者が「日本人首謀者に殺害を依頼された」とする見解を警察当局が示したことを受け、元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏が２０日、デイリースポーツの取材に対し、見解を語った。

現地の警察によると、事件発生は１５日夜。マニラ市内の路上で４１歳と５３歳の日本人男性２人がタクシーから降車直後に、近付いてきた者に銃撃されて死亡した。容疑者として６２歳と５０歳の兄弟２人が１８日に拘束され、警察当局は１９日の会見で「容疑者が日本人首謀者に金銭で雇われていた」と説明した。一方、容疑者の弁護人は事件への関与を否定しているとも報じられている。

小川氏は「殺人を依頼した者が日本にいるということですが、その者とフィリピンの旅行ガイドがつながりがあるということです。その依頼者は以前、フィリピンに行ったことがあると思いますので、この旅行ガイドの話によって、日本人の依頼者が誰かという人定に関しては、フィリピンに滞在した際、ホテルの宿泊関係から名前は出てくるのではないか」と推測した。

また、同氏は「容疑者の兄が旅行ガイドで、弟が実行役と警察当局は説明しています。事件の構図として、旅行ガイドは自分の弟も含む知り合いに殺人の依頼を受けている者たちがいて、そこに間接的に殺人を依頼したとみています」と見解を示した。

殺人の“報酬”は日本円で約２３００万円とされ、その“前金”として２万数千円を受け取ったとも報じられた。

小川氏は事件の背景について「日本人からしてみると、安い金額で殺人などを請け負う者が多いという話を実際に聞いています。今回も１万ペソ、日本円で２万５５００円くらいの“手付金”で殺人を受けてしまったことになるが、報酬的には２０００万円を超える莫大な金額を提示され、そこに色気を出して犯罪に加わった可能性が非常に高い」と指摘した。

また、同氏は「根本的にあるのはフィリピンでは銃が比較的、誰でも容易に手に入るような環境が背景にあるというのは間違いない」と、背景にある“銃社会の闇”についても解説した。