アメリカのシカゴにあるデポール大学に通うジェイク・パネックさん（20歳）。専攻は映画。

映画作りのなんたるかを学ぶ充実した日々を過ごしていました。が、大学からのあるお知らせで、大学の姿勢、ひいては映像業界に疑問と怒りを感じることに。

そのお知らせとは「AI脚本プログラム」という新コース設立についてでした。

「この大学の学生であることが恥ずかしくなった」

パネックさんがメールを受信したのは8月前半。

メールには、AI脚本プログラムは脚本執筆において急速に台頭するAIを知る機会であり、AIがどれだけ映画やテレビの脚本における創造力を高めるサポートができるかを試してみるのが狙いだと説明されていました。

メールを見たパネックさんは怒りが込み上げてきたといい、その気持ちをInstagramでシェア。

「このメールを見たら、デポールのフィルム学科の学生であることが恥ずかしくなった。このコースを“教える”教授、このコースを受講する学生、このコース新設に関わったすべての人は、本当に考え直した方がいい。あるべきではないコースだ！」と、大学へのメンションをつけて投稿しました。

米Gizmodo編集部がパネックさんにコメントを求めたところ、「（このコースが）存在することそのものに怒りを感じています。ありえないと思います」と、時間が経っても怒りは冷めていませんでした。

AI脚本クラスとは？

デポール大学のフィルム学科は、アメリカ国内の映像系でもトップクラス。最新設備を備えたプログラムが魅力です。

今回のAIコースは、その最新設備の一環としてAIを導入するということ。今年5月には、アートにおけるAIを語る大学主催のシンポジウムも開催されていました。

AIコースで教鞭をとる予定のデポール大学教授 マシュー・クイン氏は、コース新設やシンポジウム前から、カリキュラムにAIを追加する必要性があると大学側は考えてきたのだといいます。

また、フィルム学科に限らず、大学全体でカリキュラムにAIを統合していく動きがあるそうです。

では、問題のAI脚本クラスは何を学ぶのでしょう。

クイン教授いわく、既存の脚本の授業とほぼ同じで、唯一異なるのは、一部で創造のお手伝いとしてAI（ChatGPTを予定）を活用するところだといいます。

一部とは、セリフまわしやキャラクターの設定、掘り下げ、脚本全体の要約など。できた脚本は学生同士でディスカッションしますが、そこにではどうAIを使ったか（コラボしたか）、どれほど役に立ったかも議題項目としてディスカッションされます。

また、クイン教授いわく、デポールのフィルム学科には、学生の脚本執筆においてAIを利用することを許可する方針がすでにあるそう。ただし、使用した場合は、その理由とどう使ったかを説明する必要あり、現状はAI使用については担当教授に委ねられています。

増えるAIプログラム

AI関連のプログラムを新たに追加するのは、デポール大学だけではありません。

南カリフォルニア大学も「AI for Media and Storytelling（メディアとストーリーテリングのためのAI）」スタジオを新設、技術が映画、メディア、ジャーナリズムにどう統合されているのかを探るプログラムになっています。

UCLAエクステンションは「Creative Process in the Age of AI（AI時代の創造プロセス）というコースを、アメリカン・フィルム・インスティチュートは「Storytelling and AI（ストーリーテリングとAI）」という3日プログラムを追加しています。

南カリフォルニア大学のAIスタジオの共同ディレクターであるホリー・ウィリス氏いわく、大学側がAIプログラム開設に興味を持ち始めたのは2023年、ChatGPTが世界を席巻してすぐの時期。

「あのころ、あまりに大きな衝撃で、これは重要な変化だと私たちは気づいたんです」というウィリス氏。すでにAIを活用したクラスをすでに教えているそうですが、自身はテクノロジーに対して非常に厳しい目を持っていると認識しているそう。

一方で、テクノロジーの進化によって、新たなストーリーテリングの手法が生まれることが楽しみでもあるといいます。

ウィリス氏は、元ドキュメンタリー製作者で現在はOpenAIでSoraのアーティストプログラムに参加するSouki Mansoor氏を例に挙げ、2023年に彼女がAI生成したショートフィルムを紹介しています。

現状を知る大切さ

AIを利用した作品の素晴らしさを語る一方で、ウィリス氏は学生の不安も理解できるといいます。

実際、最初にAIを使ったアートクラスを教えたときは、学生から「誰でも簡単に生成できるなら、私たちは何に授業料を払って学んでいるのか？」という声が挙がったといいます。しかし、ウィリス氏はAI生成の世においても、人間の物語を語る人間のスキルは不可欠だとし、学生にはそれをわかってほしいのだといいます。

大学の方針に憤りを感じたパネックさんですが、その後AIコース自体はAIにストーリーを書かせるだけではなく、技術の現状を知るワークショップ的要素が強いことがわかったと教えてくれました。現時点では受講希望者は多くないようで、プログラム自体が実際に展開されるかも不明だといいます。

一方で教授にも迷いの気持ちがあるというクイン氏。AI使用について葛藤したというクイン氏は、自身を特にAI賛成・擁護派だとは思わないといいます。AIコースについては、業界の現状を学生に教えるのも必要だとし、それを知った上でAIを使うか、どれだけ使うかは自分で判断していくべきだと考えているといいます。

最後に、パネックさんはこう語っています。