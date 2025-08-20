2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。社会部門の第5位は、こちら！（初公開日2025/05/25）。

せっかくダイエットに成功したのに、「太っていたときのほうがかわいいのに、痩せて気持ち悪くなった」と水を差すアンチコメントも…。大学時代の失恋をきっかけに、自らの努力で70→45キロダイエットに成功した写真のなこさん(25歳)。

その後、ミス筑波大学に選ばれ、6万人以上のフォロワーを集める人気インフルエンサーに成長。しかし人気に比例して、誹謗中傷も増える事態に…。この逆境と彼女はどう戦っているのか？ インタビュー後編をお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）



自分磨きを通じて、大変身したなこさん(写真：本人提供)

「いやいや、両方本人なんだけど」

――不思議なのは、太っている状態に対しても、痩せている状態に対しても「ブス」だの「キモい」だの中傷コメントをする人がいることなんですよね。なぜなんでしょうか。

なこ むしろ誹謗中傷はどっちかというと「太っていたときのほうがかわいいのに、痩せて気持ち悪くなった」みたいなコメントの方が多いですね。「痩せすぎて拒食症みたい」とか。あとは「太っているときも、痩せているときも両方ブス」とかですね。

あとは、個人的にこれはいただけないというのは「どう見ても別人なのに、何を偉そうにダイエット方法とか語っちゃってんの？」みたいなコメントですね。「いやいや、両方本人なんだけど」みたいな（笑）。

――あまりにもなこさんが変わりすぎて別人扱いなんですね（笑）。そういう人って、正義感からコメントしているのでしょうか？

なこ そういう人もいるかもしれません。今インスタグラムでもTikTokでもステマが多いじゃないですか。私のことを、なぜかその立ち位置に見ている人がいるんですよね。結構有名な、効果が怪しいダイエットサプリがあるんですけど、私の投稿に対して「話題のあのサプリですか？」ってコメントしてきたり……。

「小顔マッサージはアンチが多い」

なこ あとは、私は小顔マッサージについても発信しているんですけど、小顔マッサージはアンチが多いですね。

――小顔マッサージのアンチ…？

なこ 小顔マッサージとか小顔体操とかの動画を上げると「こんなことして効果あるわけがない」「科学的根拠もないのに堂々とこんな動画を上げるなんて詐欺だ」みたいなのとか。

――結局整形を疑っている人からのコメントなんでしょうか……。ちなみに最近は美容整形も一般的になってきましたが、なこさんは整形についてどのようにお考えですか？

なこ 私は整形しませんでしたけれど、コンプレックスを改善したり、自分を好きになる第一歩として整形を使うことも、一つの選択肢だと思います。ただ、私の中で自分を好きになる手段は、ダイエット一択でしたね。

誹謗中傷をしてくる人に「伝えたい」ことは…

――誹謗中傷コメントに対して、落ち込んだりしていませんか？

なこ 投稿し続けることで見てくれる人が増えれば、ついてきてくれる人も必ずいると思うんです。それを信じて投稿しているので、むしろ落ち込んでいる場合ではないですね。

――誹謗中傷をしてくる人に一言、言いたいことはありますか。

なこ 誹謗中傷は、私を傷つけたいだけならまだしも、私を応援してくれている方も傷つけることになっちゃうので……。止めろとは言わないですけど、「話、聞こうか？」とは言いたいですね（笑）。

――やさしい…。

なこ でも誹謗中傷をしてくる方も、自分磨きをすればたぶん誹謗中傷しなくなると思うので、私と一緒に自分磨きしてほしいなって思います。ダイエットや垢抜け、一緒に頑張りませんか？と言いたいですね。

私が太っている頃の写真をSNSに出しているのも、少しでも多くの人に「自分は変われる」って思ってほしいからなんです。そして今変わろうと努力している人に、努力は絶対に無駄にならないんだって思ってほしいんですよ。

ダイエット中はどうしても停滞期があって落ち込んじゃったりとか、今までやってきたことが全部無駄なんじゃないかって思ったりとか、ネガティブに捉えちゃうときもあると思うんです。でも、継続すれば必ず効果が出るので、それを皆さんに知ってほしいって思いですね。

――なこさんご自身が垢抜けして一番変わったなと思うことはどんなことですか？

垢抜けしてよかったことは…

なこ 自信の持ち方が変わると、いろんなことに挑戦しやすくなりましたね。生きていても自信がないとどうしてもネガティブな方向に考えちゃうじゃないですか。でもちょっと自信を持つだけで、こんなに考え方が変わるんだって。もっと自分磨きに対して頑張ろうとか、もっとこうなりたいとか思えて、人生が楽しくなりましたね。

――素敵です。昔のなこさんを知っている人からの反応の変化はありますか？

なこ 友人からは「本当に変わったよね」「明るくなったね」とよく言われますね。あとは、「いろんなことに挑戦していてすごいね」と言われたりするようにもなりました。

――ちなみに、逆に垢抜けして困ったことや驚いたことはありますか？

なこ あんまりないですね。キャバ嬢のスカウトが増えたぐらいですかね（笑）。

――（笑）。これからチャレンジしてみたいことはありますか？

なこ 私、ずっとカフェ経営をすることが夢なんですよ。今後はダイエット中でも食べられるお菓子だったりを販売するカフェを経営したりしてみたいですね。ダイエット食品の通信販売にもチャレンジしてみたいです。

（市岡 ひかり）