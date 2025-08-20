「一人暮らしの女性ほど、急な入院に備えて、入院セットをバッグにまとめておいたほうがいいよ」



これまで何度も入院経験のある女性の投稿がXで話題に。突然の入院という事態に、どのように何を備えればいいのか…投稿主の珠工房（@tama_koubou）さんに取材しました。



珠工房さんはの“入院遍歴”は小児喘息を発症した2歳からスタート。10代までは年に数回入院、成人してからは数年に1回程度に減少しましたが、現在も喘息の治療は継続。今回、注目を集めた投稿のきっかけも、肺炎から喘息を併発して入院となったことだそう。入院する期間は2週間から6週間が多いといいます。



珠工房さんの入院準備の提案には、

「入院した時マジで困ったので必要だと思います」

「すぐ教えてくだせえ 差し迫りつつあります」

「性別関係なく、ある程度の年齢になったら入院セットは作っておくといいかも！」

「父の入院時痛切に感じたので、一人暮らしじゃなくても、家族がいても、すぐわかる、すぐ持って行けるようにしておかなくてはとセットを作った」

などの声が。自身や家族に入院経験があると、「セット」の必要性を強く感じるようです。



友人に冒頭の発言したところ反響が大きかったため、自身の経験をもとに入院時に必要なものをまとめようと考えていたのと、Ｘの反響を受けて、自身が入院時に持って行くセットを「独身微妙なお年頃の女子 入院バッグのなかみ」と題して、イラスト付きで公開。



衣類にはブラトップキャミ3枚、パジャマ上下2セット、日用品には生理用品（生理用ナプキン）、タオル（大中小）、モバイル機器にはUSBハブやスマホの充電ケーブルなどをあげています。



「入院バッグのなかみ」で挙げたものの中で、便利なものは何か、また逆に不要だったものは？ 珠工房さんに経験を交えて話してもらいました。



「入院バッグのなかみ」…特に便利だったものは？

急な入院で特に困ることは、「大人になってからの入院は、一番しんどい時に、自分の身の回りのことを自分で決めて自分で用意しないといけないこと」と珠工房さん。



入院するためには「職場に休みの連絡を入れる、身の回りのものを用意する、入院の書類を書く」などをすべてこなさなければなりません。ただでさえ、しんどいときに「ひとつでも楽できることがあれば、いいと思います」と、提案するのが入院バッグ。



また、「入院バッグ」としてセットしておくと、万が一、即入院となり自宅に戻って自分で病院に持っていくことができなくても、友人や親族にお願いしやすいとのこと。



「日常使っているものが入院時にも使えるのは入院生活のQOL（クオリティ・オブ・ライフ）があがります」と、日頃から「『入院バッグ』を消耗品のローリングストックの保管場所にする」「衣類は衣替えのついでに入れ替える」を提案します。



【入院バッグ・衣類編】



ブラトップキャミ3枚、ショーツ2枚（＋サニタリーショーツ）、くつした3足、パジャマ上下2セット、カーディガン、くつ



※ショーツ、くつしたはしめつけがゆるいもの、靴は脱ぎ履きがしやすいものなど。ベッドにいるときでも快適に過ごせるようにセレクトを。



【入院バッグ・日用品】



割れないふた付きコップ、はし＆スプーン（専用ケースもおすすめ）、メラミンスポンジ、箱ティッシュ、 歯ブラシ＆歯磨き粉、洗顔料／化粧水、ハンドクリーム、生理用品、シャンプー・リンス・ボディソープ、タオル（大中小）、洗濯洗剤・柔軟剤＆洗濯ネット



【その他】



スマホの充電ケーブル、USBコンセントポート、イヤホン、手提げぶくろ、くし・ブラシ、ネット袋、お薬手帳、小銭、はんこ、筆記用具



この中でも特に、持っていって特に便利だと感じたのは、大判のタオルと、USBコンセントポートだそうです。



バスタオルの理由については、「シーツの交換は1週間に1回程度。ベッドで自分が座る場所に1枚ひいておくと、飲み物こぼしたり、生理で汚してしまったりしても、真っ白なシーツを汚して『ああああ！』って焦ることがなくて、なんども命拾いしています。あと、シーツの肌触りが、ペタッとして私は気になるので、気に入った肌ざわりのものが肌にふれているだけで、快適に過ごせる気がします」。



USBコンセントポートは、「スマホやタブレット、ワイヤレスイヤホンの充電ケーブルを忘れないのは当然なんですが、今回の入院で便利だったのはスマホのスタンドがついた充電ポートです。動画を見るときに固定できるのもいいですが、点滴をしている時に、ソシャゲをやったりするのに便利でした」。



必要なものは売店で売っていることが多いものの、「ちょっと割高だけど買うかな〜という感じです。いつも使っているものがなくて、ちょっと使い勝手が悪いなと感じることはよくありました」と、やはり使い慣れたもののほうが少しでも快適に過ごせるようです。



また、せっかく持っていったのに使わなかったものは、「この機会に読もうと本をもっていったものの、しんどすぎてぜんぜん読めなかった〜ということがありました」とのことでした。



「自宅でのピンチに役だったことも」

「入院バッグのなかみ」を普段から準備しておくためのコツとして、「『入院バッグ』を消耗品のローリングストックの保管場所にする」という方法を提案する珠工房さん。



「ローリングストック」とは長期保存できる食材・加工品を多めに買っておき、食べた分を買い足す食料の備蓄方法です。珠工房さんは、どのように「ローリングストック」の考え方を応用しているのでしょうか。



「例えば生理用品やティッシュですが、通常のローリングストックにプラス1つ（生理用品の場合は1パック）を用意して、プラス1つ分を入院バッグにいれておきます。新しく購入したら購入分をバッグにいれ、もともとバッグに入っていたものをローリングストックの保管場所に移します。長く保管した消耗品を使うのは衛生面が気になったので、このようにしました」



入院用に1つバッグにいれておくと、こんなメリットも。



「『ストックしておいたはずなのになかった！』という急な時に、最後の1つが入院バッグに入っているので、自宅でのピンチに役だったこともあります」



化粧水や乳液の場合もバッグにストックしておけば、他に保管場所を用意することはないとのことです。



「一人暮らしでなくても、どこかで誰かの役にたてば」

さて、「入院セット」を用意した方がいいという投稿のきっかけについては、入院中での体験だったそう。



「入院している年配の奥様が旦那さんに持ってきてほしいものを依頼しても、思ったものが届かなくて大喧嘩という場面を何度も見ました。ただでさえ落ち込みがちな入院生活、少しでも快適に過ごせるように元気なうちに備えられるものから揃えられたら、という気持ちでした。一人暮らしでなくても、どこかで誰かの役にたてばうれしいです」



今回は「独身微妙なお年頃の女子」の「入院バッグ」の提案でしたが、これを参考に自分のライフスタイルに合った「入院バッグ」を準備しておくのはいかがでしょうか？



アナログボードゲームやTRPGで使用する、オリジナルのダイスをデザイン制作している珠工房さん。創作卓上ゲーム（アナログゲーム・ボードゲーム・TRPGなど）の即売会「さっぽろ卓ゲっと2025」（北海道札幌市）を主催。67の創作卓上ゲームに関連するサークルが一堂に集います。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・谷町 邦子）