¡È¥Þ¥À¥Ë¤Î±¿¤Ó²°¡É¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¡Ä¥¿¥¤¥ï¥ó¥ê¥¹¤¬²£ÉÍ»Ô¤ÇÈË¿£¡¦Áý²Ã¡ÖËÉ¤®¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×Èï³²¤¬Â³½Ð
¥Þ¥À¥Ë´¶À÷¾É¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±¿¤Ó²°¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¿¥¤¥ï¥ó¥ê¥¹¡×¤Ç¤¹¡£´Ñ¸÷ÃÏ¡¦³ùÁÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸Â©°è¤ò³ÈÂç¤·¡¢¤¤¤Þ¤ä²£ÉÍ»Ô¤Ç¤âÈË¿£¡£Èï³²¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¤«¤¸¤é¤ì¤¿Íü¡¡¥¿¥¤¥ï¥ó¥ê¥¹¤¬¸¶°ø¤«
¹âÌø¸÷´õ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÚ³ô¤Î¾å¡×
²£ÉÍ»Ô¤Ë¤¢¤ë¸ø±à¤Ç¡¢¤±¤µÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÂæÏÑ¤Ê¤É¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¾Î¡¦¥¿¥¤¥ï¥ó¥ê¥¹¤Ç¤¹¡£
¹âÌø¸÷´õ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö2m¡¢3m¤¢¤¿¤ê¤«¤é²¼¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤êµ¡ÉÒ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÝµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤à¤·¤í¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¥«¥á¥é¤¬¤¤¤Æ¤â¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¡ª¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÌø¸÷´õ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤¢¤½¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Ã¤Á¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²£ÉÍ»ÔÌ±
¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤«·ë¹½¡¢¤É¤ÎÌÚ¤Ë¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¤«¤Ä¤Æ¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¡¦³ùÁÒ¤ÇÂçÈË¿£¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ï¥ó¥ê¥¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¸Â©°è¤ò²£ÉÍ¤Ë¤â¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÀºîÊª¤ò¹Ó¤é¤·¤¿¤ê¡¢ÅÅÀþ¤Î¾å¤òÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÅÅÀþ¤ò¤«¤¸¤ê¡¢ÃÇÀþ¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
À¸ÂÖ·Ï¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤«¤é¡ÖÆÃÄê³°ÍèÀ¸Êª¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈÌñ²ð¥â¥Î¡É¡£
Áý¤¨Â³¤±¤ë¥ê¥¹¤Ë²£ÉÍ»ÔÌ±¤Ï¡Ä
¡Ö²¾¤Ë»Ò¤É¤â¤È¤«¤Ë²¿¤«¡¢´í³²¤¬²Ã¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¼ÂºÝ¤ËÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤â¡Ä
FRUIT PARK YOKOHAMA¡¡¼Ç¸ýÄ÷µ×¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¡¢¤«¤¸¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤Á¤Ã¤Á¤ã¤á¤Î¤ä¤Ä¤Î¤«¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¥ê¥¹¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×
¤³¤Á¤é¤ÎÇÀ±à¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯¤«¤é¥¿¥¤¥ï¥ó¥ê¥¹¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ëÈï³²¤¬¡£Àè·îËö¤«¤é¡¢¼ý³ÏÄ¾Á°¤Î½Ï¤·¤¿Íü¤¬ËèÆü5¸Ä¤Û¤É¿©¤Ù¤é¤ì¡¢Ç¯´Ö¤ÎÈï³²³Û¤Ï¤ª¤è¤½10Ëü±ß¤Ë¡£
¥ê¥¹¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢Å·°æ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ò¤È¤ê¤Ä¤±¡¢¼þ°Ï¤Ë¤ÏÅÅµ¤ºô¤âÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä
FRUIT PARK YOKOHAMA¡¡¼Ç¸ýÄ÷µ×¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤¬ÅÅµ¤ºô¤Ç¡¢¥Ï¥¯¥Ó¥·¥ó¤È¤«¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥ê¥¹¤Ï¾®¤µ¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤ÆËÉ¤®¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
À±Àî¿ù»³¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡Ä
¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¾®¤µ¤¤Êµ¤È¤«¤¬Íî¤Á¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¶î½ü¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤·¡¢¶Æâ¤Ë¥ï¥Ê¤ò¤·¤«¤±¤Æ¤â¡¢¤¤¤¿¤Á¤´¤Ã¤³¤Ë¡£
¥¯¥ê¡¼¥ó·×²è¥×¥í¡¼¥×¥ë¡¡°úÅÄÅ° »Ü¹©ÉôÄ¹
¡Ö¤ª»û¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¼«Á³¸ø±à¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Î¶î½ü°ÍÍê¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡×
Áý¤¨Â³¤±¤ëÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¥¿¥¤¥ï¥ó¥ê¥¹¤ÎÈË¿£ÎÏ¤Ç¤¹¡£1²ó¤Î½Ð»º¤Ç»º¤à¿ô¤Ï1¡¢2É¤¡£±ÉÍÜ¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢ºÇÂç¡¢Ç¯¤Ë3²ó½Ð»º¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿¹ÎÓÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¦Â¿Ëà¿¹ÎÓ²Ê³Ø±à¤ÎÎÓ¸¦µæÀìÌç°÷¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ï¥ó¥ê¥¹¤¬¡Ö¥Þ¥À¥Ë¡×´¶À÷¾É¤Ê¤É¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±¿¤Ó²°¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÓÅµ»Ò ¸¦µæÀìÌç°÷¡Ê¿¹ÎÓÁí¹ç¸¦µæ½ê Â¿Ëà¿¹ÎÓ²Ê³Ø±à¡Ë
¡Ö¥Þ¥À¥Ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ä¥Ä¥¬¥à¥·¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥À¥ËÎà¡¦¥Î¥ßÎà¤Ê¤É¤Î³°Éô´óÀ¸Ãî¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥¹¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö¤ä¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎÀÜ¿¨µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢´óÀ¸Ãî¤¬¿Í´Ö¤Ë¤ª¤è¤Öµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¡×
