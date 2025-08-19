急な暑さに瞬間冷却。「捨てなくていいアイスカイロ」が頼もしい
Lifehacker 2025年7月30日掲載の記事より転載
少し外に出るだけで汗びっしょり。暑い日が続いてますね。
ところが、屋内に入ればクーラーが効いているので、しばらくすれば汗で湿った服が冷えて、一気に寒く感じるので、体温調節が難しいですよね。
私は寒がりなので、冬でもボディウォーマーを持ち歩いていました。でも、先日、冷却と発熱の両方に対応する『アイスカイロ』なるものを見つけたんです。
【「アイスカイロ」はこんな人にオススメ！】
体にあてて瞬間クールダウン
Life on Productsの『アイスカイロ』は、電源をつけたらすぐにひんやりする冷却プレートを直接肌にあてて使うガジェットです。
手のひらサイズなので、持ち運びに最適。
歩きながらでも、移動途中で一息ついたタイミングでも、サッと取り出して首筋や手首に当てて使います。
汗が引っ込むほど冷えるとか、全身ひやっとするとか、そこまで大袈裟なものではありませんが、プレートが触れるととっても気持ちがいいです。
ハンドストラップがついているので落としにくいのもポイント。
スマホや日傘など、色々と手に持っていると落としてしまいそうになりますが、手をストラップに通しておけば安心です。
カイロとしても使える
冷たいモードをオンにして、さらに長押しすれば温モードになります。
私はクーラーが効いているオフィスやカフェで使うことが多いですね。静音だから周囲に迷惑をかける心配も少なく、首筋を温めれば冷えてこわばった体をリラックスさせてくれるような気がします。
手持ちのジャケットやカーディガンでは寒さを凌げないときに大活躍してくれていますよ。考えてみたら、冷温対応が活躍するのって夏に限定されないですよね。
冬でも、室内に入れば暖房が聞きすぎていて汗をかきますし。コートを脱げない電車の中とか、首筋や手首を冷やせれば快適さが変わってくると思うんです。
『アイスカイロ』の充電時間は3.5時間。
冷モードは1.5時間、温モードなら2.5時間使えます。重量たったの110gだし、小さくて嵩張らないから1年中バッグに忍ばせておこうと思っていますよ。
Photo: 中川真知子