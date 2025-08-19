今オフFA投打の目玉が浮上 「中日31歳右腕」、「阪神の至宝」をめぐって争奪戦必至「どの球団も欲しがる選手」
今オフの移籍戦線をめぐって、早くもFA権取得が注目されている選手たちがいる。
中日の柳裕也は18日、国内フリーエージェント（FA）権を取得した。横浜高校、明大から16年ドラフト1位入団。21年には最優秀防御率と最多奪三振のタイトルを獲得した、右の本格派。
今季は4月下旬に右肩の不調で一時抹消するも再び戦列に戻っており、ここまで8試合に登板し2勝2敗、防御率1.65と、31歳シーズンで要所を抑え、安定したパフォーマンスを示している。
先発ローテーションとして試合をしっかり作れる右腕はどの球団も求めるピースとあって、仮に宣言したら、複数球団による争奪戦になると見られている。
また特に今オフのFA戦線で目玉になると見られているのが、23年以来の優勝に向け、ひた走る阪神を支える、リードオフマンの近本光司にもある。
近本は19日に国内FA権の資格を満たす。
関西学院大、大阪ガスから2018年ドラフト1位入団。ルーキーイヤーの19年から長嶋茂雄氏が持っていた153安打のセ・リーグ新人記録を塗り替える159安打を放つなど、頭角を現した。
21年は178安打で最多安打のタイトルを獲得、5度の盗塁王に輝くなど優れたバットコントロール、走攻守全てでチームをけん引してきた功労者でもある。すでに球団も全力で慰留する姿勢を示しているが、近本は今季ここまで109試合に出場、リーグ2位の打率.290、いずれもリーグ最多の「132安打」「26盗塁」をマークと、31歳シーズンにまさに全盛期を迎えている。
昨年もチームは主軸の大山悠輔が宣言し、巨人もFA戦線に参戦と大きく注目を集めたが、仮に背番号5が流出となれば、チームにとっても大きな痛手となることは間違いない。
そして近本のFA権取得のニュースには、すでにファンも揺れ動く心境を続々とSNSに明かしている。
「完全なるリーダー、残留お願いします！」「阪神の顔で間違いない」「いなくなることは考えられない」「どの球団も欲しがる選手」「球団、宜しくお願いします！」と残留を願う声が多く出ている。
23年の日本一、また再び優勝へと向かうチームの根幹は1番・近本、2番・中野拓夢と安定した1、2番コンビのパフォーマンスであることは間違いない。
果たして背番号5は大事なFAイヤーにどんな決断を下すのか。動向が注目を集めていきそうだ。
