「ＵＦＣ」（１６日、シカゴ）

元ＲＩＺＩＮバンタム級王者で、フライ級１５位の朝倉海（３１）＝ＪＡＰＡＮ ＴＯＰ ＴＥＡＭ＝がＵＦＣ２戦目に挑み、同１１位のティム・エリオット（３８）＝米国＝に２回４分３９秒でギロチンチョークで１本負けを喫した。元ＲＩＺＩＮ王者の２連敗に日本の格闘家の間でも様々な思いが交錯した。

Ｕ−ＮＥＸＴで解説したＲＩＺＩＮで活躍し、先日現役を引退した金原正徳氏は「何で負けたんだろうって考えてて」とつぶやき、朝倉がＲＩＺＩＮ時代のバンタムではなく、フライ級で戦っていることに「やっぱり階級だなって思っちゃう。あんなに簡単にテークダウンとられているの見た事ないので。そこが大きいんじゃないか。本人の持っているものがこの階級に合っているのか。このままフライで終わるよりは１回バンタムで勝負してほしい」と語った。元ムエタイ王者で、ＲＩＺＩＮ梅野源治は「朝倉海選手 押してたのにまじか」、扇久保博正は「ティム強かった」、太田忍は「打撃では優勢だったと思う！！！」と綴った。