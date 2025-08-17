スヌーピーの“ハッピーダンス”をプリント！阪急限定「OPULENCE」のTシャツがうめだスヌーピーフェスティバルに登場
うれしいときや楽しいときなど、スヌーピーが幸せな気分を表現している場面で繰り出す“ハッピーダンス”。見ているだけでみんなを笑顔にさせちゃうこのかわいい姿を、「OPULENCE(オーピュレンス)」がTシャツに仕上げた。このスペシャルなアイテムは、現在、阪急うめだ本店と阪急メンズ大阪(大阪市北区)にて開催中の「うめだスヌーピーフェスティバル2025」で手に入れることができる。
「OPULENCE」は、2023年にスタートしたファッションブランド。花の刺しゅうをあしらったベルトループを筆頭に、花や植物を目をひくデザインモチーフとして取り入れることの多いブランドだ。
そんな「OPULENCE」が「うめだスヌーピーフェスティバル2025」のために作ったのが、「SNOOPY Graphic T-shirt」(1万3200円)。バックのえりもとには「OPULENCE」のブランドロゴが入り、メンズのMとLの2サイズ展開だ。
「PEANUTS」のヴィンテージTシャツに見られる定番グラフィックを、「OPULENCE」らしい解釈でリデザインしているのが最大の特徴で、ボディは鮮やかなピンク。色褪せたような淡いピンクに逃げず、かといって派手すぎもせず、攻めの姿勢を崩すことなく使いやすいカラートーンを選んでいるあたり、さすがは「OPULENCE」といったところ。ハッピーダンスを踊るスヌーピーのかたわらには、ブランドのアイコンでもある植物を添えているのも、個性をさりげなく感じさせる。
女性がゆるっと着てもサマになるこのTシャツは、「うめだスヌーピーフェスティバル2025」の期間、阪急メンズ大阪5階のGARAGE D.EDITで実物を手に取ることができる。阪急限定のスペシャルアイテムをぜひチェックして！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
