X（旧Twitter）で話題になっているのは、爪切りをしてもらうジャックラッセルテリアさんのお姿。まさかの可愛すぎるシュールな光景は記事執筆時点で140万回を超えて表示されており、3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：爪切りするため、子犬を宙づりにした結果→『大笑いしてごめん…』あまりにもシュールな光景】

爪切りをしてもらう子犬→『大笑いしてごめん…』

Xアカウント『@papaya_paya11』に投稿されたのは、ジャックラッセルテリア「ぱや」ちゃんのお姿。

この日、飼い主さんはスムーズかつ安全に爪切りを行うために、専用のスリングを使ってぱやちゃんのことを保定されていたのだといいます。

思った以上にシュールな光景に反響

ぶらんと四肢を投げ出すようにしてぶら下がるぱやちゃんのお姿があまりにも愛くるしく、思わず大笑いしてしまったのだとか。

『一体これはどういう状況なのでしょうか…』そんなセリフが聞こえてきそうなぱやちゃんの表情も相まって、シュールかつ可愛すぎるその光景は、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「うちもですｗ」「可愛くて笑っちゃいますよね」「ミッション・インポッシブルだ…」「カーテンの飾りみたいになってて可愛い」「かわいい！」などの絶賛コメントが寄せられています。

日々成長するお姿に感動

2025年3月27日生まれのぱやちゃんは、とっても表情豊かで甘えん坊な女の子。日々、さまざまな『はじめて』を積み重ねながら成長されるお姿は、あまりにも尊く微笑ましいもの。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすぱやちゃんのお姿は、日々多くの人々にジャックラッセルテリアの魅力や癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@papaya_paya11」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。