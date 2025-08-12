〈「学校ではペテン師呼ばわり」父親はあのMr.マリック、教師に反発して中2で退学になったことも…“マリックの娘・LUNA（45）”が明かす『グレていた少女時代』〉から続く

「呆然とする私の頬をお父さんは一発はたいて、『いい加減にしろ！』って一喝しました。それから『一体お前は何がしたいんだ』と促され……」

《ソックリ写真》「もはや兄弟」Mr.マリック（76）ソックリに変身した『とんねるず木梨憲武（63）』の写真を見る

10代の頃は学校にも行かず、フラフラしていたラッパーのLUNAさん。そんな彼女を見かねてか、父親であるMr.マリックさんは一喝。人生を変えてくれた「ビンタの思い出」とは？（全3回の2回目／続きを読む）



Mr.マリックの娘で、ラッパーのLUNAさん ©原田達夫／文藝春秋

◆◆◆

男2人に拉致されたことも…「家出時代」の怖い思い出

――中学卒業後、家から「逃げた」意図は？

LUNA 親に自分の気持ちを伝えるためには行動で示すしかないなと思ったんです。当時はまだ携帯もないし、一緒に家出をした友達と地元の公園で寝泊まりしたり、渋谷で遊んだり。江の島に行ったこともありましたね。海辺だったら寝れるかなあという魂胆でした。お金がないので、転々とナンパされて、食と屋根を確保することの繰り返しでした。

――公園での寝泊まりやナンパ待ちで、怖い目にあったことはないんですか。

LUNA 一応、自分たちなりに気をつけるんですが、一度だけ本当にヤバかったことはありましたね。2人組の男で、実家住みの自室に招き入れられたら、真っ暗。さすがに友達と「これはヤバそう」だとアイコンタクトをとったんだけど、あっという間に2人とも手足を縛られて、ナンパしてきた奴らがドラッグをやり始めて……。注射器を使っていたから、ほぼ確でそう（ドラッグ）なんじゃないかと思います。

ただ親がドアの向こうにいるのは分かっていたので、大声をあげて縄を解いてもらい、ブワーって逃げました。これでさすがに懲りて、実家に電話してお母さんに迎えに来てもらって……実質、家を空けていたのは2週間ぐらいです。

――それで、高校には行ったんですか？

LUNA 結局合格したかどうかわからないし、そもそも入学していないです。中卒です。学力的には小卒ですね。でも、高校に行かないなら行かないで、とにかく自分のやりたいことを見つけなきゃいけないと思って、まずはアルバイトを探しました。とはいえ16歳ができることなんて限られちゃうんですけど。

本当は、ずっと歌がやりたかったんです。でも当時、「2世」がすごく叩かれる時代で、また親のことを言われるのも嫌だなぁと。心のどこかで歌への想いを捨てきれないまま、サーフィンも好きだから、そっちに打ち込もうかなとか。何も考えず、毎日自由で、パーティーを開いて夜は踊りに行って……やりたいことをやっているという楽しさはありました。

「いい加減にしろ！」父マリックにビンタされた夜

――マリックさんは、そういうLUNAさんの素行に何も関与せず？

LUNA ずっと関与してこなかったんですけど、19歳のある日、私が朝まで遊んで、夕方まで寝ていた時のことです。その頃は一軒家に住んでいたんですけど、私の部屋が1階で、お父さんの部屋は3階。1階なら、時間を気にせず帰れるので。

そういうわけで、お父さんとはますます会わない生活になっていたところへ、いきなりバーンって部屋に入ってきたので、もはや「え、誰？ 何？」っていう状態ですよ。呆然とする私の頬をお父さんは一発はたいて、「いい加減にしろ！」って一喝しました。それから「一体お前は何がしたいんだ」と促され、そこで初めてお父さんに歌をやりたいと言ったんです。

――きちんと自分のやりたいことを言ったんですね。マリックさんは何と？

LUNA 夢は見つけるのが大変なんだから、逆にそれが見つかっているのならやるべきだし、そのために何をしなきゃいけないのかまず考えなさい、と。学校はどうでもいい、ただし何をやるにも続けることが一番大事。だから、続けられるんだったらやればいいし、それなら全力で応援するといったことを言われました。

――マリックさんから、進路や人生について何か話があったのは初めてでしたか？

LUNA 初めてですよ。いわゆる父親らしいことは一切なかったので。でも、さすがに業を煮やしたってああいうことだな、と今は思います（笑）。そのとき、具体的な直近の夢として、アポロシアターへの出演に挑戦したいと言ったら、「本来高校にかかるお金をニューヨーク行きのチケットにしてやるから、それで行ってこい」と。

ただし留学ではなく観光ビザで行くので、3か月で帰国しないといけない。つまり、その間に結果を出さなきゃいけないということです。でも不安や怖さはなく、ワクワクしかなかったですね。英語も全然できないし、文字通り身一つだったけど、無鉄砲なことができたのは、間違いなく当時ならではの若さという武器ですよね。

今の時代だったら、絶対にいろんな情報をインプットしてから行くじゃないですか。昔は海外に行く前の情報収集は『地球の歩き方』ぐらいしかない。現地に行かなきゃ何も始まらないし、情報も得られない。かつ、行った先でなんとかするという気持ちの人しか行けない。覚悟の質量が、今とは違うように思います。

手応えを感じた「ニューヨークの修業生活」

――ニューヨークではどんな生活を？

LUNA 知り合いのドミトリーで暮らしながら、お父さんのツテを辿って、ゴスペルを教えてくれるところを探しました。

アメリカはいろんな国の人がいて、それが私にはめちゃくちゃよかったですね。自分が前に出ないと誰も見つけてくれないから、みんなアグレッシブ。自分を抑えなくちゃいけない日本とは真逆でした。どんな体型でも、「私は腹出しでこれを着る！」みたいなおばちゃんが当たり前。そういうエネルギッシュさが、自分にはすごい合ってたかなって。

――嫌な目にあったこともなく？

LUNA 特にキリスト教徒ではないのにゴスペルに行っていたから、そこではふざけてるの？とか、言われましたね。でも私は歴史を勉強したし、歌も大好きで、ゴスペルに救われているのは事実だということを説明して、理解してもらいました。

――アポロシアター・アマチュアナイトへの挑戦で、何かが変わりましたか。

LUNA ビザの期間が限られているので、レッスンもオーディションも必死。4回受けて、最高4位と自分なりの手応えを得ました。

LUNAとして、ニューヨークで一定の評価を得られたことは大きな自信になりましたね。ダメだったらブーイングで荒れる厳しい世界ですが、自分をどれだけ出す覚悟があるか、出し切っているかを見て評価してくれるのは気持ちがよかった。しかも、それは自分が開拓した道だという実感がありました。

〈「76歳でバズりを気にしている」「マジックに影響するから重いものは持たない」家族のイチゴ狩りでさえ“マリック姿”で来たことも…娘LUNA（45）が明かす『Mr.マリックのマジシャン魂』〉へ続く

（吉河 未布）