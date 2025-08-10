TikTokに投稿されたのは、ワンコが赤ちゃんの頃の姿と、成犬になってからの姿です。赤ちゃんの頃は毛の色がグレーだったワンコですが、成長後は別犬のように毛の色が変わって…？衝撃のビフォーアフターが話題になっています。

別犬並みのビフォーアフター

飼い主さんと出会った頃、チワワの「アム」君はまだ赤ちゃんでした。当時のアムくんは全身が茶色がかったグレーの被毛で覆われており、お目目とお鼻の周りだけが白っぽいという、個性的で愛嬌たっぷりの姿をしていたそう。あどけないお顔も可愛くて、キュンとせずにはいられません。

そんなアム君も飼い主さんに愛情を注がれながらすくすく成長し、立派な大人のワンコになりました。チワワはあまり体が大きくならない犬種なので、ほとんど見た目の変化はなかったのでは？

…と思いきや、なんとアム君は毛色がグレーからクリーム色に変化して、まるで別犬のような姿になったというのです！

毛色が変わっても、可愛さは変わらない！

チワワは毛色の種類が豊富な犬種ですが、アムくんは「フォーン＆ホワイト」といって、フォーン（ゴールドに近い茶色）とホワイトが混ざった毛色なのだそう。

そしてフォーンが混ざっている毛は成長とともに大きく変化し、だんだん色が薄くなっていく傾向があるのだとか。

飼い主さんもアム君の見た目の変化には「こんなにも色が変わるんだ」と衝撃を受けたようですが、「色が変わっても可愛い」と現在もアム君にメロメロなのだそうですよ。

驚くほど毛色が変わっても、可愛さは変わらないアム君なのでした。

お迎えした日と現在の様子

アムくんは人懐っこい性格のようで、飼い主さんのお家に迎えられたその日から、全く緊張せずに元気いっぱいに遊んでいたとか。

ブランケットをガブガブ噛んだりグイグイ引っ張ったりして楽しそうに動き回っている姿を見て、飼い主さんは「すぐに慣れてくれてよかった」とホッとしたそうです。

そして飼い主さんと暮らし始めて数年が経った今では、すっかり家族の一員になったアム君。いつからか飼い主さんに完全に心を許し、無防備にお腹を見せて寝ることが多くなったといいます。

最近も飼い主さんが汗だくになりながら掃除をしている最中に様子を見に行くと、アム君はゴロンと仰向けになって気持ち良さそうにお昼寝していたとか。リラックスしすぎな姿が可愛くて、思わず頬が緩みます。

これからもアムくんには緊張感ゼロのへそ天を披露しながら、穏やかで幸せな日々を過ごしてほしいですね！

アム君の可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「am.11.14」をチェックしてくださいね。

