◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節 川崎―福岡（９日・Ｕ等々力）

川崎が序盤からペースをつかんだ。前半２分、ＭＦ脇坂のパスからＦＷエリソンが右足で狙うも、クロスバーに当たりゴールはならず。４分、左からのパスを受けたＭＦ橘田がペナルティーエリア外から右足で狙い澄ましたシュート。ＧＫの手をかすめゴール右に吸い込まれ、先制点となった。橘田はリーグ３試合ぶりの先発で、今季初ゴールをマークした。

ホームで幸先良く先制したが、川崎に緊急事態が発生した。前半１５分、新加入ＤＦウレモビッチが相手選手に危険なスライディングをしたとし、ＶＡＲ介入の末に一発退場となった。プレミアリーグ・トットナムに移籍した日本代表ＤＦ高井幸大の代役として期待が高かった元クロアチア代表のセンターバックが、新天地デビュー初戦でまさかの事態となった。

数的不利で戦うことになった川崎は、２０分すぎに自陣右サイド深くでファウルを献上。ＦＫのピンチから、オウンゴールで同点とされた。

前半２９分、ホームの声援を背に、ＦＷエリソンがゴール前で粘ると、最後は利き足の左足を振って川崎が勝ち越し点を奪った。

３６分、再び福岡に同点とされた。ＣＫからＤＦ上島にＪ１初ゴールを決められ、２―２となった。前半アディショナルタイムには、右サイドバックのファンフェルメスケルケン際が２枚目の警告を受け、２人を欠く苦しい状況になった。