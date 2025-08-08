この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルにて「3回目の帝王切開は大きな病院で産むべき？」というテーマで、12人の子どもをもつ助産師HISAKOさんが、リスナーから寄せられた帝王切開に関する悩みに答えた。今回HISAKOさんが語ったのは、4人目の出産後、次回（5人目）の出産も希望する38歳の女性が、小さな病院で慣れているものの、主治医から「もし次があれば大きな病院で産んで」と告げられ、戸惑っているという相談内容だ。



HISAKOさんは「日本では、帝王切開は一応3回までを推奨しているが、実は厳密な回数制限はない」と明かしつつも、「回数を重ねるごとに子宮の壁が薄くなり、子宮破裂のリスクや癒着胎盤など深刻なトラブルが増えるのは事実」と警鐘を鳴らした。特に帝王切開の傷跡や妊娠年齢が上がることで、「胎盤が剥がれず大出血したり、最悪の場合は子宮全摘出や命に関わる事態にもなりうる」と具体的なリスクを解説。



また、「帝王切開1回で癒着胎盤のリスクは10%、2回になると40%まで跳ね上がる」とし、「私だって同じ病院で産みたいし、ママの気持ちは痛いほど分かる」としながらも、「5人目を強く希望するなら、大きな病院で厳重に管理された環境が絶対」と断言。その上で、「高齢出産になることでリスクも重なりやすい。最終的にはママと赤ちゃんが安全に生まれてくることを第一に考えてほしい」と強調した。



動画の締めでは「リスクをちゃんと理解した上、それでも挑戦したいというママを私は本気で応援したい」と語り、「知識なく『大丈夫』とだけ思うのは危険。しっかり踏まえた上で、納得のいく決断をしてほしい」とリスナーへ温かいエールを送った。