SFの金字塔『ターミネーター 4Kレストア版』日本公開40周年を記念し9.26公開決定！
ジェームズ・キャメロン監督のSFアクション映画『ターミネーター』が、日本公開40周年を記念し、監督自ら監修した新4Kレストア版として、9月26日より全国公開されることが決まった（一部劇場では2Kコンバートでの上映）。
【動画】衝撃、再び！『ターミネーター 4Kレストア版』予告
人類の未来をかけた戦いの始まり、そして一人の女性の運命を描く本作。1985年の日本公開以来、その革新的なストーリー、迫力のアクション、そして見る者の心に深く刻まれるテーマで、SF映画の概念を根底から覆した。
未来で繰り広げられている、人類 vs 機械の果てしない闘い。人工知能スカイネットは人類のリーダーであるジョン・コナーを歴史から消すべく、1984年のロサンゼルスへ冷徹無比の殺人機ターミネーターを送り込む。目的は、いずれジョンを産むことになるサラ・コナー（リンダ・ハミルトン）の抹殺。そんなある日、平凡な女子学生であるサラの前に殺人サイボーグ「ターミネーター」（アーノルド・シュワルツェネッガー）が姿を見せる。しかしその時、彼女を守るために1人の男が現れる。男の名はカイル・リース（マイケル・ビーン）。ジョン・コナーの命を受け、未来からやって来た戦士だった。
今回の40周年記念レストア版は、35mmオリジナルネガから4Kフィルムスキャンを行い、ジェームズ・キャメロン監督が最終的な音と映像を自ら監修するという、まさに「ターミネーター愛」に満ちたプロジェクト。当時の映像が持つフィルムの質感はそのままに、最新の技術でよみがえった圧倒的な映像美と、よりクリアで臨場感あふれるサウンドは、まるで公開当時の興奮がタイムスリップしてくるかのよう。
さらに、今回の記念公開では、ジェームズ・キャメロン監督からのコメント映像を特別に上映。映画館でしか見ることのできない映像を通じて、この傑作に彼がいかに深い情熱を注ぎ込んできたのか、その思いを肌で感じることができる。
映画『ターミネーター 4Kレストア版』は、9月26日より全国公開。
