美女からの挑発。その眼差しに宿る“圧”が、勝負の空気を一変させた。国内最高峰のポーカープレーヤー8名が集結したABEMAオリジナルのポーカートーナメント「ABEMA POKER INVITATIONAL」が開催。岡本詩菜がライバルに向けた表情に、視聴者からの反響が集まった。

【映像】クールな最強美女が京大卒イケメンに見せた“圧の眼差し”

17万点以上のチップを手にして、首位を走る岡本。この局面、クラブとダイヤの「A9」を持った岡本は、4000点のベットで攻めの姿勢を崩さない。だが、それに続くプレーヤーがなかなか現れない中、参戦を迷っていたのが、京大卒のイケメンプロ・中西翔太だった。

中西は6900点持ちの最下位。このままでは脱落は免れず、どこかで勝負をかけなければならない。もしチップリーダーの岡本に勝つことができれば、体勢を立て直すきっかけにできる。だが中西の手札は、クラブとダイヤの「96」。勝負に出るには、ブラフを軸としたリスクの高い戦略に頼るしかない。思い悩む中西に対し、岡本は口元に笑みを浮かべ、誘うような眼差しを向ける。その意味を察した中西は、視線を泳がせながら再び長考へ。

視線を外さない岡本と、決断を迫られる中西。この一幕に、視聴者からは「圧かかったなw」「さすがしいなさん」とコメントが寄せられた。

結果は中西がフォールド。岡本は5000点のチップを獲得した。参ったとばかりに笑顔を向けた中西に、岡本も穏やかな微笑みで応じていた。

◆ABEMA POKER INVITATIONAL 国内最高峰のポーカープレイヤー8名が火花を散らす「ABEMA」オリジナルの“招待制”新トーナメント。優勝賞金は1,000万円。8人1テーブルで一度敗退すると再エントリー不可能の一発勝負で争われる。

