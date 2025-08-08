◆第１０７回全国高校野球選手権大会第３日 ▽１回戦 津田学園５×―４叡明＝延長１２回タイブレーク＝（７日・甲子園）

甲子園に爆音の「叡明Ｖｉｃｔｏｒｙ」が鳴り響いた。埼玉大会で好機に演奏されると点が入ることから“魔曲”と話題になった。この日も得点圏に走者が進むと、吹奏楽部の演奏により一層、力が入った。無死一、二塁から始まるタイブレークでは津田学園にプレッシャーを駆け続けた。

３年前、吹奏楽部顧問の中畑裕太さん（４０）が「部活動から学校を盛り上げたい」という思いで作曲した。「相手の不安をあおるため」と短調で制作。曲名には「新しい高校から世界に羽ばたいていく人材を。日々勝負」という願いが込められた。

１０日に吹奏楽部の県大会が控えているため、部員２５５人のうち、１３６人で甲子園に駆けつけた。中畑さんもコンクールの準備のため甲子園には来られなかったが、思いは託された。応援団長の中嶋瑛斗さん（３年）は「この曲が流れると、スイッチ入れなきゃっていう雰囲気になる」と声をからした。

チームは延長１２回タイブレークの末、敗れたが、初出場で堂々と戦い抜いた。甲子園で奏でられた「叡明Ｖｉｃｔｏｒｙ」とともに、新たな歴史を作り上げていく。（藤田 芽生）