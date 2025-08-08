Ｊ２ジュビロ磐田は１０日、アウェーでいわきと対戦する。今夏加入し、前節の秋田戦（２日、１●４）でデビューしたＭＦグスタボ・シルバ（２７）が来日初先発＆１号に意欲を見せた。

新戦力がジュビロに勢いをもたらす。合流から約１か月となったグスタボは「スタメンの準備はできている。よりコンディションを良くして結果で応えたい」とＪ初弾を見据えて力強く言い切った。秋田戦は後半８分から出場。２本のシュートを放って一定の見せ場をつくった。「自分の持ち味は出せた。スピードやゴール前で顔を出すことができたのは評価できる」。ジョン・ハッチンソン監督（４５）も「違いを見せてくれた」とうなずいた。

本職はサイドだが、同戦はインサイドハーフでプレーした。「自分の中ではワイドでもトップ下でもできる」。指揮官も「ベストはウィングだが、トップ下でも脅威を与えられる」と説明。５日の公開練習でも実戦形式でＭＦクルークス（３１）と好連係を見せてアピールした。相手や状況によって柔軟な起用が可能で、貴重な存在になるのは間違いない。

チームは直近４試合で１勝３敗と停滞気味で順位は８位。ただ２位の千葉とは勝ち点４差で、残り試合で十分ひっくり返せる位置にいる。グスタボは「自分は攻撃だけの選手ではないし、前線からのプレスもかけられる。日本の暑さになれれば、もっと持ち味を出していける」と気合を入れた。初先発の可能性も出ているいわき戦で爆発し、チームを上位に押し上げていく。 （武藤 瑞基）