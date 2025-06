アイカツ！メモリアルステージ 〜輝きのユニットカップ〜 / IVSの歩き方2025【まとめ記事】

TVアニメ「アイカツ!(3rdシーズン)」より人気エピソードの一つ、「ユニットカップ編」を再編集して劇場上映する、「アイカツ!メモリアルステージ 〜輝きのユニットカップ〜」が、2025年6月20日(金)から3週間限定で上映スタート。本作の公開を記念した舞台挨拶を6月22日(日)、新宿バルト9にて実施した。下地紫野さん(大空 あかり 役)、川上千尋さん(天羽まどか役)、木村隆一さん(監督)が登壇し、本編を観終えたファンへ向けて想いを語った。

国内最大規模の スタートアップ カンファレンス「IVS」は、2025年7月2日(水)〜 4日(金)の3日間、京都市のみやこめっせをメイン会場として「IVS2025」を開催する。今年のIVSは、テーマ「Reshape Japan with Global Minds」の下、単なる情報収集の場から「圧倒的なネットワーキングと ミーティング をする3日間」へと大きく進化した。1年に1回、1万人を越す スタートアップ 関連の人たちが京都に集まる機会として、参加者が確実に成果を出せる具体的な仕組みを多数導入している。■大空 あかり 役 下地紫野さんと、天羽まどか役 川上千尋さん、木村隆一監督が登壇!「アイカツ!メモリアルステージ 〜輝きのユニットカップ〜」TVアニメ「アイカツ!(3rdシーズン)」より人気エピソードの一つ、「ユニットカップ編」を再編集して劇場上映する、「アイカツ!メモリアルステージ 〜輝きのユニットカップ〜」が、2025年6月20日(金)から3週間限定で上映スタート。本作の公開を記念した舞台挨拶を6月22日(日)、新宿バルト9にて実施した。下地紫野さん(大空 あかり 役)、川上千尋さん(天羽まどか役)、木村隆一さん(監督)が登壇し、本編を観終えたファンへ向けて想いを語った。■M84賞など3賞を決定!写真展『アートの競演 2025白夜』【Art Gallery M84】今回の作品展は、Art Gallery M84で2025年6月9日(月) 〜 6月21日(土)まで、第153回目の展示として実施した一般公募展。一般公募展は、今回で通算23回目の開催となる。■IVS2025のPRチーム、IVSの疑問に回答!「IVSの歩き方2025」国内最大規模の スタートアップ カンファレンス「IVS」は、2025年7月2日(水)〜 4日(金)の3日間、京都市のみやこめっせをメイン会場として「IVS2025」を開催する。今年のIVSは、テーマ「Reshape Japan with Global Minds」の下、単なる情報収集の場から「圧倒的なネットワーキングと ミーティング をする3日間」へと大きく進化した。1年に1回、1万人を越す スタートアップ 関連の人たちが京都に集まる機会として、参加者が確実に成果を出せる具体的な仕組みを多数導入している。■コラボメニュー、販売開始!映画「ババンババンバンバンパイア」×サンマルクホールディングス株式会社サンマルクホールディングスは、同社が運営するベーカリーレストラン「サンマルク」「バケット」「BISTRO309」「ブレッドガーデン」「パントリエ」「BAKERY RESTAURANT C」「グリル&ベーカリー THE SEASON」業態の各店舗にて、2025年7月4日(金)公開の映画「ババンババンバンバンパイア」公開記念コラボメニューを、6月24日(火)より販売を開始する。■高耐荷重50kgの頑丈設計!CPUスタンド サンワサプライ 株式会社は、幅調整&高耐荷重のスチール製CPUスタンド「CP-053」と、シンプルな木製天板 モデル のCPUスタンド「CP-054」を発売した。デスク下やオフィス、ゲーミング環境などあらゆるシーンで パソコン 周りをスマートに整理・運用できる。床置きしないことでホコリの侵入を防ぎ、移動がスムーズなキャスター付きでレイアウト変更や清掃時にも 便利 だ。また、足元に優しい角丸形状設計となっている。■ITライフ ハック ■ITライフ ハック X(旧Twitter)■ITライフ ハック Facebook■ITライフ ハック YouTube カルチャーに関連した記事 を読む・PS5・Switch 2・懐かしの名機もピッタリ 収納 !大切な機器を守るガラス扉付きゲームラック・贅沢すぎる、時間無制限!ハーゲンダッツ アイスクリーム、食べ放題・屋内外OK!どこでも使える軽量折りたたみデスク・プレミアムワッパーが期間限定で復活!バーガーキング「ステーキソースワッパー」・デスク下にスッキリ 収納 !小物も機器もまとめて 収納 できるキャスター付きファイルワゴン