¹ÔÊýÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤ÎÅ¹¤Î´ÇÈÄÇ¡×¤¬µ¢´Ô¡ª¤ª½Ë¤¤¤ÎÂç¥Ñー¥Æ¥£ー¤¬³«¤«¤ì¤ë¡¡ÊÆ¹ñ
Å¹¤«¤éÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿´ÇÈÄÇ
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÂç¥Ñー¥Æ¥£ー¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢2½µ´Ö¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¤Îµ¢´Ô¤ò½Ë¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼çºÅ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ¶è¤Ç24»þ´Ö±Ä¶È¤Î¡ÖPrince Deli and Juice Bar¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëAli Alesaei¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯5·î8Æü¡¢Ali¤µ¤ó¤Î°¦Ç¤Ç¥Ú¥ë¥·¥ãÇ¤Î¡ÖSnowy¡×¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Snowy¤Ï¤³¤ÎÅ¹¤Î´ÇÈÄÇ¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¾ï¡¹¡ÖSnowy¤Ï¶¦Æ±·Ð±Ä¼Ô¤À¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ»ë¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢Snowy¤òÊú¤¤¤ÆÎ©¤Áµî¤ë¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤ËAli¤µ¤ó¤Ï¶áÎÙ¤ä¼þÊÕÃÏ¶è¤Ë¡ÖÌÂ»ÒÇ¡×¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤òÅ½¤ê½Ð¤·¡¢Ìµ»ö¤ËÌá¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î¾ðÊó¤ËÊó¾©¶â¤ò½Ð¤¹¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
2½µ´Ö¸å¤ËÌµ»öµ¢´Ô¤ò²Ì¤¿¤¹
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡ÖÇ¤Î¤³¤È¤Ï¶á½ê¤Î¿Í¡¹¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃí°Õ¤·¤ÆÃÏ°è¤ò¸«²ó¤êÃµ¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ö¥Ã¥·¥åÃÏ¶è¤Ë½»¤àSierra Fox¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¹¬¤¤¤Ë¤â2½µ´Ö¸å¡¢°¦Ç¤Îµï¾ì½ê¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆ¿Ì¾´õË¾¤ÎÃËÀ¤¬¡Ø¥Ë¥åー¥¹¤ÇÇ¤Î»Ñ¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Ö¤óÆ±¤¸Ç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤Ã¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈAli¤µ¤ó¡£
Ali¤µ¤ó¤ÏÇ¤òÍ¶²ý¤·¤¿ÈÈ¿Í¤¬3¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Û¤ÉÀè¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¶á¤¯¤Î¼ò²°¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö2½µ´Ö¤â¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿°¦Ç¤ò¼è¤êÌá¤»¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ali¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯Snowy¤Îµ¢´Ô¤òµÇ°¤¹¤ë¥Ñー¥Æ¥£ー¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ali¤µ¤ó¤ÏÅ¹¤Î³°¤ËÂç¤¤Ê¥Æ¥ó¥È¤È¥Æー¥Ö¥ë¤òÀßÃÖ¤·¡¢É÷Á¥¤ä¿á¤Î®¤·¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤êÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Ë¤Ï¡¢Ç¤Î¼Ì¿¿¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥¯¥Ã¥ー¤ÈÂç¤¤Ê3ÃÊ»ÅÎ©¤Æ¤Î¥±ー¥¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ÆÇÛ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£Ç
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡ÖSnowy¤Ï¶á½ê¤Î¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ö¥Ã¥·¥åÃÏ¶è¤Î½»Ì±¤Î1¿Í¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬»×¤¤¤ä¤ê¤Î¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤òµ¤¸¯¤¤¡¢ÎÙ¿Í¤äÆ°Êª¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÃÏ°è¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈSierra¤µ¤ó¡£
¿Í¡¹¤Ï¤³¤ÎÅ¹¤òË¬¤ì¤ÆÇ¤Ë²ñ¤¦¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ali¤µ¤ó¤ÏSnowy¤¬ÆóÅÙ¤È¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÄÉÀ×µ¡Ç½¤Î¤¢¤ë¥¨¥¢¥¿¥°¤òÁõÃå¤·¤¿¼óÎØ¤òÃå¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿¿ÌëÃæ¤Ë¤Ï¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤Æ¡¢³°½Ð¤Ï¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£Snowy¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÇ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈAli¤µ¤ó¡£
Ìµ»ö¤Ë²ÈÂ²¤Î¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿Snowy¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´ÇÈÄÇ¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ¡§Brooklyn community celebrates return of missing bodega cat