¤Ê¤¼º£¡©¡Ö¥Ù¡¼¥°¥ëÀìÌçÅ¹¡×³ÈÂçÃæ¡Ä¹ÔÎóÅ¹¤ÇÃµ¤ë¿Íµ¤¤Î¥ï¥±¡ÚTHE TIME,¡Û
ÀìÌçÅ¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤ÆÌó30Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥Ù¡¼¥°¥ë¡×¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÀìÌçÅ¹¤¬Â³¡¹¤È¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¼º£¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤Ê¤¼º£¡©¡Ö¥Ù¡¼¥°¥ëÀìÌçÅ¹¡×³ÈÂçÃæ¡Ä¹ÔÎóÅ¹¤ÇÃµ¤ë¿Íµ¤¤Î¥ï¥±¡ÚTHE TIME,¡Û
¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¹ÚÊì¡×¤ÇÆÈ¼«¤Î¤·¤Ã¤È¤ê´¶
1·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·Ï¢Æü¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¿Íµ¤Å¹¡ØBAGEL FACTORY¡Ù¡ÊÅìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¡Ë¡£
Ìó20¼ïÎà¤¢¤ë¥Ù¡¼¥°¥ë¤Î°ìÈÖ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡ÈÀ¸ÃÏ¡É¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥Ù¡¼¥°¥ë¤Ï¡¢¥ê¥ó¥´¤ä¥ì¡¼¥º¥ó¤Ê¤É¤Î¹ÚÊì¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡È¥Ð¥Ê¥Ê¹ÚÊì¡É¡£¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¡×¡õ¡ÖÆÈ¼«¤Î¤·¤Ã¤È¤ê´¶¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡¢ÀÄ¥Í¥®¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ä¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¥ª¥Ë¥ª¥ó¡¢¥±¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤òìÔÂô¤Ë¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡Ö¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥í¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê1058±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
THE TIME,¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡»³º¬Àé²ÂÉô°÷¡§
¡ÖÀ¸ÃÏ¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¥â¥Á¥â¥Á¡£¥×¥ê¥Ã¥×¥ê¤Î¥µ¡¼¥â¥ó¤¬ßîÀ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÄ¥Í¥®¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤È¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¡×
º£¤Î¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ë¹ç¤¦¥Ù¡¼¥°¥ë
¤½¤ó¤Ê¥Ù¡¼¥°¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡ÖÌý¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¯¤Î¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î»þ¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¡Ö¥Ñ¥ó¤Ë¤·¤Æ¤Ï¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤È¤³¤í¤È¡¢ÎäÅà¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¡Öº£Æü¤Ï7¸ÄÇã¤Ã¤¿¡£ÎäÅà¤·¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤á¤Ë¡×¡Ê50Âå½÷À¡Ë
¡Ú¥Ù¡¼¥°¥ë¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¡Á¤½¤Î1¡ÛÎäÅàÊÝÂ¸¤·¤Æ¤âÌ£¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤
1ÅÙè§¤Ç¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê2½µ´ÖÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÎäÅà¤·¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¥Ù¡¼¥°¥ë¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¼«Âð»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿º£¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ú·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¡Û¤«¤é¥Ø¥ë¥·¡¼¤µ¤¬ºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢ÀìÌçÅ¹¤ÎÁý²Ã¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡õ¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¤ªÊÆ´¶³Ð¡×
3·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ØCHEERS BAGEL¡Ù¡ÊÅìµþ¡¦ÉðÂ¢¾®¶â°æ¡Ë¤â¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¿Íµ¤Å¹¡£
¥Ð¡¼¥¬¡¼·Ï¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä·Ï¤Ê¤É50¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¡¢°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤È2¼ï¤Î¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Á¥ç¥³¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ö3¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¡Ê350±ß¡Ë¡£
À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¹ñ»º¾®Çþ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÊÆÊ´¡É¤â¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¡È¤¢¤¨¤Æè§¤Ç¤º¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤ë¡É¤³¤È¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤Î¥â¥Ã¥Á¥â¥Á¿©´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´Å¤¤Ì£¤È¤«¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤È¤«¿§¤ó¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶ñ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ÆË°¤¤Ê¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡Ö¶ñ¤¬Âô»³¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
1ÆüÌó1500¸ÄÇä¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥Ù¡¼¥°¥ë¿Íµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦¹â¶¶µÁÏÂ¤µ¤ó¡§
¡Ö¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÊÆ´¶³Ð¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤â¹ç¤¦¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡Ú¥Ù¡¼¥°¥ë¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¡Á¤½¤Î2¡Û
¥³¥á¹âÆ¤ÎÃæ¡¢Ê¢»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¯¤É¤ó¤Ê¿©ºà¤Ë¤â¹ç¤¦¤Î¤Ç»þ´Ö¤òÁª¤Ð¤º¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë
¡Ö3²óÌÜ¤Ç¤ä¤Ã¤ÈÇã¤¨¤¿¡×¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î¥Ù¡¼¥°¥ë
2024Ç¯11·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ØGris bagel¡Ù¡ÊÅìµþ¡¦»²µÜ¶¶¡Ë¤Ï¡¢ÍÎ²Û»Ò¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥Ù¡¼¥°¥ëÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥é¥á¥ë¥Þ¥¥¢¡¼¥È¤Î¥Ù¡¼¥°¥ë¡£3²óÍè¤Æ¤¤¤Ä¤âÇä¤êÀÚ¤ì¤Çº£Æü¤ä¤Ã¤ÈÇã¤¨¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¸µ¡¹¤Ï¡¢¥±¡¼¥Å¹¤Ç¥Ù¡¼¥°¥ë¤òÉÔÄê´ü¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤éÀìÌçÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤Î¾®Çþ¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹»º¤Î¹âµé¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëºàÎÁ¤Ï¡È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÈÆ±¤¸¡É¤â¤Î¡£
°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤ò»¶¤é¤·¤Æ¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡Ö¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡Ê560±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
»³º¬Éô°÷¡§
¡Ö¤à¤®¤å¤Ã¤ÈÃÆÎÏ¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤âÂç¿Í¤Ê´Å¤µ¤Ç¥Ù¡¼¥°¥ë¤È¤ÎÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡×
Â¾¤Ë¤â¥Ä¥Ê¥á¥ë¥È¤äÌÀÂÀ»Ò¤Ê¤É¤ÎÁíºÚ·Ï¤ò´Þ¤á15¼ïÎà°Ê¾å¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÚÁÈ¹ç¤»¡õ¿©¤ÙÊý¤ÎËÉÙ¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡Û¤â¥Ù¡¼¥°¥ë¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÃæÅçÍý·Ã¤µ¤ó¡§
¡ÖÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÌ£¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥È¡¼¥¹¥È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ë¹½Éý¤¬¹¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊý¤äÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥Ï¥Þ¤ëÍýÍ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Î¿Íµ¤Å¹¤¬½é¾åÎ¦
¤µ¤é¤Ë¡Øeun bakery¡Ù¡ÊÅìµþ¡¦²¼¹â°æ¸Í¡Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Î¿Íµ¤¥Ù¡¼¥°¥ëÅ¹¤¬2024Ç¯12·î¤ËÆüËÜ¤Ë½é¾åÎ¦¡£
¼Â¤Ïº£¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤â¥Ù¡¼¥°¥ë¥Ö¡¼¥à¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡Ö´Ú¹ñ¥Ù¡¼¥°¥ë¡×¤Î°ìÈÖ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡È¤â¤Á¤â¤Á¡õ¤Õ¤«¤Õ¤«¡É¡£
°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡¢°ìÆü¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¡Ö¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯ ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¥Ù¡¼¥°¥ë¡×¡Ê650±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃæ¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î´Å¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤¬¤¹¤´¤¯¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¯¤Æ´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤´¶¤¸¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
³ÈÂç¤¹¤ë¡Ö¥Ù¡¼¥°¥ëÀìÌçÅ¹¡×¡£º£¸å¤â¿·¤·¤¤¿©¤ÙÊý¤ä¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÊTHE TIME,2025Ç¯5·î20ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë