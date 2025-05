by Dave Catchpoleロシアでは子どもを持たない思想を禁じる法律が制定されており、その影響で人気映画の「ハリー・ポッター」シリーズや テレビ ドラマシリーズ「 ゲーム・オブ・スローンズ 」の配信が禁止される可能性があると、現地 メディア が報じました。В Роскомнадзоре объяснили, как будут выявлять пропаганду чайлдфри в кино - Парламентская газета

https://www.pnp.ru/social/v-roskomnadzore-obyasnili-kak-budut-vyyavlyat-propagandu- chay ldfri-v-kino.htmlRussia Seeks to Ban Game Of Thrones, Harry Potter Over 'Childfree Ideology' - Newsweekhttps://www.newsweek.com/russia-ban-harry-potter-childfree-ideology-2074120ソビエト連邦の崩壊以来、出生率の低下に悩まされてきたロシアでは、2022年にウクライナに侵攻を開始してから10万人以上が戦死したと伝えられているほか、 徴兵 逃れのために国外に脱出する労働者も少なくないと報じられています。ロシアから優秀なIT技術者が我先にと脱出中 - GIGAZINE人口減少対策の強化を急ぐロシア連邦議会は2024年11月に、「子どもを持たないプロパガンダ」を違法とする法律を全会一致で可決しました。ロシアでは以前から ポルノ や暴力的なシーン、非伝統的な性的嗜好や性転換を宣伝する映画は配給許可を得られませんが、この法律により「子どもを持たないことに関する宣伝」が新たに禁止対象に追加されます。そして、2025年9月1日に法律が発効すると、子どもを持つことを拒否する思想を公然と広めた者に最大で最大500万ルーブル(約900万円)の罰金が科せられ、オンラインで配信される映画やインターネットでそのようなコンテンツが見つかった場合はブロックされることになります。ロシア連邦議会の機関紙であるパルラメンツカヤ・ガゼータ(Парламентская газета:議会新聞)によると、ロシア当局は新しく禁止するコンテンツの具体的な「禁止情報」の策定を進めており、それには以下のようなものが含まれるとのこと。・子どもを持つことを拒否することを奨励または正当化したり、そのような思想に肯定的な態度を生み出したりするもの。・子どもを持つことよりも子どもを持たないことのメリットを強調して伝えたり、子どもを持つことの社会的平等性について歪んだ考えを形成したりするもの。・妊娠、母性、父性に対する否定的なイメージを示したり、子どもがいないことに対して肯定的な態度をとらせたりして、人々が子どもを持つことを拒否するように動機付ける可能性があるもの。パルラメンツカヤ・ガゼータは、「2025年の秋には、何らかの形で子どもを持たない人や、そのようなイデオロギーを持つ登場人物に関する情報を含む映画が、オンラインから消えてしまう可能性があります」と報じました。パルラメンツカヤ・ガゼータは、ロシア連邦通信・情報技術・マスコミ分野監督庁(ロスコムナゾール)への取材の結果から、ロシアで禁止対象になる可能性のある作品をいくつか挙げています。そのうちのひとつが「ハリー・ポッター」で、主人公らが通うホグワーツ魔法魔術学校の副 校長 であるマクゴナガル先生に子どもがいないのがその理由です。同様に、パルラメンツカヤ・ガゼータは「 ゲーム・オブ・スローンズ 」に男性と同等になることを目指して子どもを諦めた女性騎士のブライエニーが登場することや、人気 テレビ シリーズ「ハウス・オブ・カード」の主人公のクレアや「 セックス・アンド・ザ・シティ 」の登場人物のサマンサが子どもを持たないライフスタイルを選択していることなどを指摘して、これらも規制されるおそれがあるとしています。国家議会情報政策委員会のアレクサンドル・ユシチェンコ第一副委員長はパルラメンツカヤ・ガゼータに「ロシアで流布が禁止されている情報を含むコンテンツは、その出現時間に関係なく、削除またはブロックされます。具体的なケースは、法律に従って内容を評価する専門家が個別に判断します」と話しました。