¡Ö»ä¤Î¤ªÌ»¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¼Ú¶â¤Þ¤ß¤ì¤ÎË×Íîµ®Â²¤Ë¡ÈÎ¶¤ÎÉ±¡É¤¬¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡¡µ²±¤ò¾Ã¤µ¤ì¤¿µ®Â²ÃË»Ò¤¬¼«¤éÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿·ëËö¤ËÎÞ¡ÚÌ¡²è¡Û
Ä¹¤¤Ç¯·î¡¢»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¿Í¤È·ë¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø·î´©¾¯Ç¯¥¬¥ó¥¬¥ó¡Ù2025Ç¯1·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÆÉÀÚ¡ØÎ¶¤Î²Ö²Ç ¸×¤ÎÌ»¡Ù¡Êºî¡§ÎÜ²Æ»Ò¡Ë¤Ï¡¢Ë×Íîµ®Â²¤Î·øÊªÃË»Ò¤¬¡¢¡ÈÈ¾Î¶È¾¿Í¤ÎÉ±¡É¤«¤éÌÔÎõ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ç¤¹¡£ÎÜ²Æ»Ò¤µ¤ó¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÆ±ºî¤¬¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ìó6000¤â¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ÖÎ¶¤Î²Ö²Ç ¸×¤ÎÌ»¡×Á´ÊÔ¤òÆÉ¤à
µ®Â²¤Î²È·Ï¡ÖèúµÜ¡Ê¤¿¤Ç¤ß¤ä¡Ë²È¡×¤Î¤Ò¤È¤êÂ©»Ò¡ÖÀµ¸×¡×¤Ï¡¢Éã¤Îºî¤Ã¤¿Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÏË³À¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤ò»ý¤ÄÆæ¤Î°ìÂ²¡ÖÎµÆ¹²È¡×¤Î¡ÖÂí¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤«¤é¡¢¼Ú¶âÊÖºÑÍÑ¤Î»ñ¶â¤È¤·¤Æ¾®ÀÚ¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¿Í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÎµÆ¹²È¤Î²°Éß¤ËË¬¤ì¤¿¼Ô¤ÏÃ¯¤âµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦±½¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀµ¸×¤Ï¾®ÀÚ¼ê¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÎµÆ¹²È¤Î²°Éß¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢É±¤Ç¤¢¤ëÂí¤ÈÁêÂÐ¤·¡¢¡Ö¤´¸ü°Õ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬ ¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÍýÍ³¤Ê¤¯¼Ú¶â¤Î¸ªÂå¤ï¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢Âí¤Ï¡ÖÍýÍ³¤¬¤¢¤ì¤Ð¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤Î¤ªÌ»¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Âí¤¤¤ï¤¯¡¢°ÊÁ°¤«¤éÀµ¸×¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿Àµ¸×¤Ï¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Àµ¸×¤Î¼ê¤Î¼þÊÕ¤Ë´Ý¤¤·Á¤ò¤·¤¿¾®¤µ¤ÊÍÅ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÉâÍ·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È»¡¤·¤¿Àµ¸×¤Ï¡¢¶¯°ú¤Ë¾®ÀÚ¼ê¤òÂí¤Î¼ê¤Ë°®¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¼ê¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÀÖÌÌ¤·¤¿Âí¤¬¡¢Âç¤¤ÊÎ¶¤ËÊÑ¿È¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âÎµÆ¹²È¤ÏÎ¶¤Î²È¤Ç¡¢Î¶¤ÎÉã¤È¿Í´Ö¤ÎÊì¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢È¾Î¶È¾¿Í¤ÎÂí¤Ç¤·¤¿¡£Î¶¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï´ÊÃ±¤Ëµ¢¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Âí¤Ï²°Éß¤ËÎ±¤Þ¤ë¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤âÂí¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÏÂ³¤¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤ËÃÇ¤êÂ³¤±¤ëÀµ¸×¡£¤·¤«¤·¡¢Âí¤Ï¡¢Êì¤¬½Ð¤Æ¹Ô¤¡¢Éã¤âÌ¼¤ÎÂí¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¡¢²°Éß¤Ç¸ÉÆÈ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Àµ¸×¤Ï¼«¿È¤Î¶¶ø¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âí¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡Ö»÷¤¿¶¶ø¤Ê¤Î¤Ë ¤³¤Î¤Ò¤È¤Ï ¤É¤¦¤·¤Æ ¤³¤ó¤Ê¤Ë ¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
²°Éß¤ËÇñ¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Àµ¸×¤Ï¡¢Ìë¤Ë¿²¾²¤ÎÉô²°¤«¤é³°¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶õ¤Ë¤ÏÎ¶¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âí¤¬¡£ÊÑ¿È¤òÀ©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤Âí¤Ï²°Éß¤«¤é¤Î³°½Ð¤òµö¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÉÔ°ÂÄê¤µ¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤áÌë¤ÊÌë¤ÊÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿Àµ¸×¤Ï¡Ö²¶¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤è Âí¤µ¤ó¤Î¤³¤Î»Ñ¡×¡Ö¤¦¤í¤³¤¬µ±¤¤¤ÆÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂí¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¶öÁ³²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹Âí¡£¤½¤Î»þ¤ÎÀµ¸×¤Ë¡Ö·¯¤Î¤¦¤í¤³ ¤¤é¤¤é¤·¤Æ¤¤ì¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤«¤éº£¤Þ¤ÇÀµ¸×¤òÁÛ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âí¤ÏÀµ¸×¤ò¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¾Ú¤È¤·¤Æ¡¢1Ëç¤Î¤¦¤í¤³¤òÀµ¸×¤ËÅÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Î¶¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦°Ê¾å¡¢¿Í¤È·ë¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤¿Âí¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ËÀµ¸×¤òÌç¤Î³°¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Ìç¤Î³°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢²°Éß¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤ÆËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢Àµ¸×¤Ï¹³¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âí¤Î³Ð¸ç¤Ï¶¯¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢µ²±¤ò¼º¤Ã¤¿Àµ¸×¤Ï¡¢1Ëç¤Î¤¦¤í¤³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Âí¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤°¤µ¤ÞÎµÆ¹²È¤Î²°Éß¤Ë¸þ¤«¤¦¤â¡¢Âí¤ÏÂ¾¤ÎÎµ¤Î°ìÂ²¤È¤Î·ëº§¼°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀµ¸×¤Ï¶¯°ú¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê¡¢Âí¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¦¤Á¤Ë²Ç¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¹ðÇò¡£Âí¤ÏÀµ¸×¤ÎÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¤Æ¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Éã¤ÎÎ¶¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤ë¤â¡¢Àµ¸×¤Ï¸Ç¤¤·è°Õ¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¡¢¤½¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Ï¸ý¤Å¤±¡£¤½¤Î¸å¡¢Î¶¤ËÊÑ¿È¤·¤¿Âí¤ÎÆ¬¤ËÀµ¸×¤ò¾è¤»¡¢Àµ¸×¤Î½»¤Þ¤¤¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö°ìÅÓ¤ÊÂí¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£¤½¤³¤ÇÎÜ²Æ»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢Æ±ºî¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½Æ±ºî¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤È¤â¤ÈÂí¤ÈÀµ¸×¤Î¸¶·¿¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¡ØÎ¶¤Î²Ö²Ç ¸×¤ÎÌ»¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉÀÚ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
¡½ÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÍýÍ³¤È°ì½ï¤Ë¤¼¤Ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Àµ¸×¤¬Âí¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÎÞ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É½¾ð¤À¤±¤Ç¡¢Àµ¸×¤ÎÂí¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ºîÃæ¤ÎÎ¶¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¤¤ï¤æ¤ë¿Í³°¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬ÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¿Í¤«¤é¤«¤±Î¥¤ì¤¿»Ñ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤ÊÎ¶¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¼«ÂÎ¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÎ¶¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Âí¤Î²Ä°¦¤µ¤¬»Ä¤ë¤è¤¦¤Ë¥ê¥Ü¥ó¤Ê¤É¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ÆÉ¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÎ¶¤Î²Ö²Ç¸×¤ÎÌ»¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê³¤Àî ¤Þ¤³¤È¡¿Ì¡²è¼ý½¸²È¡Ë