日本人だけでなく世界でも認められているグルメの1つと言えばラーメン。

日本全国には数えきれないほどのラーメン店があり、もちろん知られざる名店がキラ星のごとく存在している。

例えば、西日本でいえば広島市民を魅了し続ける「陽気」、岡山市民を魅了し続ける「天神そば」、山口県周南市民が愛するスター系ラーメンの「第三スター」や岩国市民に愛され続ける「寿栄広食堂」 などが存在している。

甲信越地方では新潟県長岡市民が足しげく通う「青島食堂」や長野県松本市民が愛するイラン人が作る絶品ラーメン、「ラーメン藤」に、あの田中要次さんも愛すると言う長野県木曽町の「あすなろ」のチャーシューメンなどが挙げられる。

東海地方では、いまや全国区となった名古屋名物の「台湾ラーメン」を初め、一宮市民を魅了しつづける「ベトコンラーメン」に、知られざる岐阜県多治見市の「台南ラーメン」などが挙げられる。

もちろん北の大地・北海道にも、北海道ラーメンランキングで1位を独占し続ける味噌ラーメンのお店「彩未」や、あの北川景子さんを魅了したショウガラーメンの名店「信月」など、数え上げればきりがない。

首都圏でいえば、横浜市民が愛するソウルフード・サンマー麺の名店「玉泉亭」、に平塚市民が愛して止まない独自の平塚タンメン、日本で初めてミシュランの星を獲得したラーメンなど、もはや挙げていくことが困難なほど、さまざまな名店がひしめき合っているのだ。

そんな日本中にある美味しいラーメンの中から、今回は愛知県豊橋市にある、焼肉屋なのにラーメンがおいしいお店をご紹介したい。

お店の名前は「ファミリーレストラン・平和園」だ。

・豊橋駅の目の前にあるお店、それが「ファミリーレストラン 平和園」

こちらのお店、豊橋駅から徒歩1分もかからない、本当に駅の目の前にあるお店。

お店が便利というだけでなく、リーズナブルに美味しい定食を提供しており、開店から閉店まで通し営業しているという状態のため、非常に使い勝手の良いお店として、多くの豊橋市民に長きにわたって愛されているのだ。



・トンデモなく美味しい焼肉

こちらのお店ではファミリーレストランという名前がついているが、メインは焼肉である。



どの焼肉のメニューを食べても、非常に美味であるため、初めて訪れるという方は、焼肉メニューを味わっていただくのがベストだ。



・普通だけれど、毎日でも味わえる飽きのこない美味しいラーメン、それが平和園の流儀

こちらのお店、メニューの裏側にはファミリーレストランという名前の通り、定食のメニューなどが存在する。地元の方がオススメするのは焼肉定食やトリ唐揚げ定食などのボリューム満点のメニューなのだが、旅人が味わうのであれば、オススメはラーメンである。



一見、なんの変哲もないラーメンで、味わいも普通と思うかもしれない。ただ、スープを味わえばその美味しさがわかる。



さっぱりとした醤油スープでありながら、飽きのこない味わい。



そのスープを味わいながら麺を味わう。どこにでもあるようで、どこにでもない、そんな豊橋でしか味わえない日常のラーメンがここにはあるのだ。



そんな優しいラーメンだけでお腹を満たせないという場合には、シーフードを鉄板で思いっきり焼いて味わうのもいいだろう。



豊橋駅前で多くの市民に愛されているお店「ファミリーレストラン 平和園」。

もし豊橋を訪れることがあるのであれば、一見なんの変哲もないお店の扉をあけてみてほしい。そして美味しいラーメンや焼肉、シーフード焼きなどを味わってみてはいかがだろうか?

そこには、豊橋でしか味わえない、本物の味わいがあるに違いないのだ。

お店 ファミリーレストラン 平和園

住所 愛知県豊橋市駅前大通1-49

営業時間 12:00 〜 22:00

定休日 不定休(店内のホワイトボードで当月のお休みをお知らせしてくれています)

