¡Ú¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Û¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡¡4·î¤«¤é¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤òÅ±ÇÑ
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ý¡¼¥È¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡ÙÆâ¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢4·î1Æü¤è¤ê±¿±ÄÊýË¡¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹Æâ¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤«¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥¢¥¯¥»¥¹¡ÊÍÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯4·î1Æü¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹Æâ¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÈÎó¤Ë¤ªÊÂ¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡É¡¢¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥¢¥¯¥»¥¹¡ÊÍÎÁ¡Ë¡É¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÀìÍÑ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£³«¶È°ÊÍè½é¤á¤ÆÀ©¸Â¤Ê¤·¤Ç¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤êSNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö²¿Ê¬ÂÔ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£