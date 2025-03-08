¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë

8Æü¸á¸å¡¢°¦ÃÎ¸©Åì±ÉÄ®¤Î²ñ¼Ò¤ÎÎÀ¤Ç¡¢50Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬»ö·ï¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8Æü¸á¸å1»þ40Ê¬¤´¤í¡¢Åì±ÉÄ®²¼ÅÄ¤Ë¤¢¤ëÅÚÌÚ²ñ¼Ò¤ÎÎÀ¤Ç¡¢¡ÖÃËÀ­¤Î°Õ¼±¤¬¤Ê¤¯¡¢¸ÆµÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±Î½¤ÎÃËÀ­¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤Ï50Âå¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Î¥Ù¥Ã¥È¤Î¾å¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿µßµÞÂâ¤Ë¤è¤ê»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤Ï°áÉþ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°äÂÎ¤Ë²¿¤é¤«¤Î³°½ý¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤ÏÃËÀ­¤Î¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö·ï¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢Æ±Î½¤«¤éÏÃ¤òÄ°¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ»àË´¤·¤¿·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£