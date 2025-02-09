Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯ÇÕÍ¥¾¡¤Î¥¹¥­¡¼¥¸¥ã¥ó¥×³ëÀ¾µªÌÀÁª¼ê¡Ú¢¨¼Ì¿¿¤Ï£Ô£Ö£èÇÕ¡Û¡Ê¼Ì¿¿¡§Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä/¥¢¥Õ¥í¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡þÀã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯ÇÕ ¥¸¥ã¥ó¥×Âç²ñ(9Æü¡¢ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ¡¦ÂçÁÒ»³¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì)

Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯ÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×Âç²ñ¤Ç¡¢52ºÐ¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢³ëÀ¾µªÌÀÁª¼ê¤¬Í¥¾¡¡£Á°¤Î½µ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿TVhÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×Âç²ñ¤ËÂ³¤­¡¢¹ñÆâ¼çÍ×Âç²ñ2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤Î°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£

³ëÀ¾Áª¼ê¤Ï¡¢1ËÜÌÜ¤Ç¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¤òÄ¶¤¨¤ë138¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢2ËÜÌÜ¤Ï127.5¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó¼ó°Ì¤ò¥­¡¼¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Æ±Âç²ñ¤ò3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿³ëÀ¾Áª¼ê¤Ï¡ÖÄ´»Ò¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡¤Ç¤­¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£Æñ¤·¤¤¾ò·ï¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢1ËÜÌÜ¤¤¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤­¤Æ¡¢2ËÜÌÜ¤â¼ê·ø¤¯Èô¤Ù¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢52ºÐ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤­¤ëÈë·í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖËèÆüÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö66²óÌÜ¤Î¡ÊÀã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯ÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×¡ËÂç²ñ¤Ç¡¢6·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎËÍ¤¬Í¥¾¡¤Ç¤­¤Æ¡¢ËÍ¤Î¤¿¤á¤ÎÂç²ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£