人気サンドボックスゲーム「マインクラフト」を開発するMojang Studiosが、ヨーロッパ最大の テーマパーク 運営会社であるMerlin Entertainmentsと提携し、マインクラフトの テーマパーク アメリカ とイギリスにオープンすることを発表しました。Merlin Entertainments | Minecraft In Real Life: Merlin Entertainments And Mojang Studios Join Forces To Create Location-Based Attractions

https://www.merlinentertainments.biz/newsroom/news-releases/2024/merlin-minecraft-in-real-life/Minecraft In Real Life: Merlin Entertainments And Mojang Studios Make Adventures Real - YouTubeMinecraft enters real world with $110m global theme park deal | Merlin Entertainments | The Guardianhttps://www.theguardian.com/business/2024/nov/19/minecraft-theme-park-deal-uk-us-merlin-entertainmentsイギリスに本社を置くMerlin Entertainmentsは、ディズニーに次ぐ世界第2位の テーマパーク 運営会社で、 レゴランド やマ ダム ・タッソーなど、世界23カ国で135以上の テーマパーク を運営しています。そんなMerlin EntertainmentsがMojjang Studiosとのグローバル戦略的パートナーシップである「Adventures Made Real」を締結したことを明らかにしています。Merlin Entertainmentsによると、同社は2026年から2027年にかけて アメリカ とイギリスにマインクラフトの テーマパーク を開業予定。 テーマパーク 内にはマインクラフトをテーマにした宿泊施設やショップ、レストラン、アトラクションなどが建てられる予定で、Merlin Entertainmentsは開発に1億1000万ドル(約170億円)を 投資 するとのこと。マインクラフトとの コラボレーション はMerlin Entertainmentsにとって初めてのゲームブランドとの提携で、「長期的な目標として、Merlin Entertainmentsはこれらの体験を世界中の他の場所にも拡大する予定です」と発表しています。Merlin Entertainmentsのスコット・オニールCEOは「今回のパートナーシップ締結は、Merlin Entertainmentsにとって重要なマイルストーンであり、『大胆で魅力的なコンセプトを通じて新たなお客様にリーチする』という当社のコミットメントを強化するものです。また、マインクラフトという世界最大のゲームコミュニティのために、Mojang Studiosと協力してクロスリアリティ体験やテーマに沿った宿泊施設、その他の要素を実現するための、我々にとってエキサイティングな機会です」と述べています。また、Mojang Studiosを保有するMicrosoftのゲームフ ランチ ャイズ開発担当バイス プレジデント のケイリーン・ウォルターズ氏は「Merlin Entertainmentsとの提携は、Mojang Studiosにとって非常にエキサイティングなステップです。Merlin Entertainmentsは、世界トップクラスのアトラクションを作成する専門知識を持ち、世界中のあらゆるな場所で マインクラフトを新しく没入感のある方法で実現するための完璧なパートナーです。今回のMerlin Entertainmentsとのパートナーシップは、マインクラフトコミュニティを成長させるだけでなく、ファンが想像もしなかった方法でマインクラフトの世界に没入できる機会を提供できるはずです」と語りました。