·Ú¤¬ÆüËÜ¤Î¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¥«¡¼¤À¤Ê¤ó¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ª¡¡ÇÓµ¤ÎÌ¤³¤½°ã¤¨¤ÉÆüËÜ¤Î¡Ö·Ú¥È¥é¡×¡õ¡Ö·Ú¥Ð¥ó¡×¤ÏÀ¤³¦¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿!!
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£ÆüËÜ¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤À¤¬À¤³¦¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¥¹¥º¥¡¦¥¥ã¥ê¥¤¤Ï¥¹¥º¥°Ê³°¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¢£·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÁõÈ÷¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÆüËÜÆÃÍ¤Ç¤¢¤ê³¤³°¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤«¤±¤Ê¤¤
³¤³°¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯
¡¡¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤È¤¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³Ê¤Î¥¥ã¥Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬À¤³¦¤Ç¿Íµ¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¹¤¤ÇÀ¾ì¤Ê¤É¡¢»äÍÃÏÆâ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò´Þ¤á¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï²áµî¤ËÅìµþÅÔ¡¦Ê¡À¸»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«·³²£ÅÄ´ðÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ§¹¥º×¤Ë¤è¤¯½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ï´ðÃÏÆâ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤·¤«Î©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤¬½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Ï¡¢°ìÅÙ´ðÃÏÆâ¤ËÆþ¤ì¤Ð¤Û¤Ü¥Õ¥ê¡¼¤ÇÊâ¤¤Þ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥É¥ë»æÊ¾¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢´ðÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤ä¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤Þ¤µ¤Ë¡ÖËÜ¾ì¤ÎÌ£¡×¤ò´®Ç½¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤íºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ´ðÃÏ´Ø·¸¼Ô¤·¤«ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤ÇäÅ¹¤Ç´ðÃÏ¤ÎµÇ°¥°¥Ã¥º¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤ª²Û»Ò¡¢°ûÎÁÉÊ¤Ê¤É¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î³Ú¤·¤ß¤¬´ðÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë·³´Ø·¸¼Ô¤Î¥Þ¥¤¥«¡¼¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¼ÖÎ¾¤ò¸«¤ë¤³¤È¡£·³¤Î¼ÖÎ¾¤Ç¤ÏÅ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹õ¤¤¼ù»é¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤È¤Ê¤ëÎ÷²Á»ÅÍÍ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢ÄÁ¤·¤¤¥¢¥á¥ê¥«¼Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢·³´Ø·¸¼Ô¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤ò¹¥¤ó¤Ç¥Þ¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´ðÃÏÆâ¤Ç·³¤Î¼ÖÎ¾¤È¤·¤ÆÁö¤ê¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥¹¥Ð¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ð¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¡Ê¥¹¥Ð¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ê¥ä¥¨¥ó¥¸¥ó¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¿ÈÂÎ¤ÎÂç¤¤¤¥¢¥á¥ê¥«Ê¼¤¬¾®¤µ¤¤¥µ¥ó¥Ð¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤¹¤ë»Ñ¤Ï¤¤¤Þ¤âÁ¯ÌÀ¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃ¤Ï»×¤¤½Ð¤«¤éÎáÏÂ¤Î¤¤¤Þ¤Ø¡£ÀèÆüÎ¹¹ÔÈÖÁÈ¤Ç¥¨¥¸¥×¥È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂçÅÔ»Ô¤Î³¹¤Ê¤«¤ÎÉ÷·Ê¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤ÎÉÑÅÙ¤Ç·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ð¥ó¤ä·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÇ¯¼°¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÅÍÍ¤Ë¥Ð¥é¤Ä¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥º¥¤Î·Ú¾¦ÍÑ¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¥¹¥º¥¤Î¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤¡¢¥¥ã¥ê¥¤¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¢¥¥ã¥ê¥¤¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤¬¾¦ÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤¤Ï800cc¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤È1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¼ÖÂÎÀ£Ë¡¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ÇÁ´Ä¹3800¡ßÁ´Éý1562¡ßÁ´¹â1883mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥¿¥¦¥ó¥¨¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤¤¤Þ¤ÏÄä»ßÃæ¡Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥°¥é¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬1.3¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¼ÖÂÎÀ£Ë¡¤¬Á´Ä¹4195¡ßÁ´Éý1665¡ßÁ´¹â1850mm¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥°¥é¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤è¤ê¤Ò¤È¤Þ¤ï¤ê¾®¤µ¤¤¤°¤é¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¿¥¤¤ä¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ê¥¤¤ÏÁ´Ä¹4195¡ßÁ´Éý1765¡ßÁ´¹â1910mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤¤è¤ê¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¥ã¥ê¥¤¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ï970cc¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¼ÖÂÎÀ£Ë¡¤ÏÁ´Ä¹3240¡ßÁ´Éý1395¡ßÁ´¹â1765mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¹¥º¥¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥¥ã¥ê¥¤¡×¤ÎÎòÂå¥â¥Ç¥ë¤Ç¸«¤ë¤È¡¢7ÂåÌÜ¡Ê1979¡Á1985Ç¯¡Ë¤«¤é9ÂåÌÜ¡Ê1991¡Á1999Ç¯¡Ë¤¢¤¿¤ê¤È¤Û¤Ü¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÆ±¤¸¡£¸«¤¿ÌÜ¤â²áµî¤Î¥¥ã¥ê¥¤¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ç¿Æ¶á´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏMT¤Î¤ß¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¤ª¤í¤«¥é¥¸¥ª¤¹¤éÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¤«¤Ê¤ê¹ë²Ú¤Ë¸«¤¨¤ëÁõÈ÷ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ò¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ç¤âÈ¯¸«¤·¤¿¡£800cc¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¼ÖÂÎÀ£Ë¡¤Ï¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¤¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï185Ëü6000¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¥ë¥Ô¡¼¡ÊÌó95Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¤¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÈÆ±Ç¯Âå¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤â¡¢¥Ù¥Ã¥É¥Õ¥©¡¼¥É¡Ê¤Î¤Á¤Ë¥Ü¥°¥¾¡¼¥ë¡Ë¡¦¥é¥¹¥«¥ë¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÍÌ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¦Âç±§¡Ê¸½GM¥³¥ê¥¢¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥Ü¡×¤È¤¤¤¦¼ÖÌ¾¤Ç2021Ç¯¤Þ¤Ç¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢8ÂåÌÜ¥¥ã¥ê¥¤¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë800Õ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ICE¡ÊÆâÇ³µ¡´Ø¡Ë¤òÅëºÜ¤¹¤ë·Ú¥Ð¥ó¤Î¡Ö¥À¥Þ¥¹¡×¤È·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥é¥Ü¡×¤ÏÀäÈÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Ó¥Ð¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬¤³¤ì¤é¤Î¼Ö¼ï¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿BEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤ò³«È¯¤·ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ë¤¢¤ë¡¢Âç±§¼«Æ°¼Ö¡Ê¸½GM¥³¥ê¥¢¡Ë¤È¤Î¹çÊÛ´ë¶È¤È¤Ê¤ë¡ÖUZ¥ª¡¼¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¡Ö¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥À¥Þ¥¹¡×¡¢¡Ö¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥é¥Ü¡×¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤Ë°ìÎã¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ä·Ú¥Ð¥ó¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¸«¤ë¤È¡¢¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜ¤«¤é¤ÎÆüËÜ»ÅÍÍ¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ°¦¹¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³¤³°¤Î¡Ö·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¥Ö¡¼¥à¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥à¡¼¥ô¥á¥ó¥È¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥¹¥º¥¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¹ñ¡¹¤ÇÃÏ¸µ¤Ëº¬ÉÕ¤¤Ê¤¬¤é°¦ÍÑ¤µ¤ì¤ë·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦»Ñ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
ÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï
¡¡¥¥ã¥ê¥¤¥Ù¡¼¥¹¤Î´Ú¹ñ¡¦Âç±§¥é¥Ü¤ä¥¥ã¥Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼·Ú¥Ð¥ó¤È¤Ê¤ë¥À¥Þ¥¹¤¬¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¥·¥Ü¥ì¡¼¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°Õ³°¤Ê¤Û¤ÉÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¡Ö·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤ò¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÆüËÜ»ÅÍÍ¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¡¢MT¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯AT¤â¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤â¤Ä¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢Ä´¤Ù¤¿¸Â¤ê¤Ç¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ë´Ú¹ñÈÇ·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³Ê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤â¡ÖÈù·¿¾®¼Ö¡×¤È¤¤¤¦·Ú¼«Æ°¼Ö¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï45Ëü±ßBEV¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡¢¾å³¤ÄÌÍÑ¾®É©¤Î¡Ö¹¨¸÷mini¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈBEV¤âÈù·¿¾®¼Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡²áµî¤ËÃæ¹ñ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿Èù·¿¾®¼Ö¤Ï¾å³¤ÄÌÍÑ¡ÊÄÌÍÑ¤ÏGM¤Î°ÕÌ£¡Ë¸ÞÉ©¤ÎÈù·¿¾®¼Ö¥Ð¥ó¡õ¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¡Ö¸ÞÉ©Ç·¸÷¡×¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤«¤Ä¤ÆÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌ¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ç¤ÏGM¡Ê¥¼¥Í¥é¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡Ë¤ÈVW¡Ê¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡Ë¤¬·ã¤·¤¯¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¶¥Áè²¼¤ÇGM¤Ï¡¢Á´Ãæ¹ñµ¬ÌÏ¤ÇÆüËÜ¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¤è¤¯Çä¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¸ÞÉ©Ç·¸÷¡×¤âGM¼Ö¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡ÊÅöÁ³¤ÎÏÃ¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡Ë¡¢¤³¤ì¤ò¡Ö¥Õ¥§¥¢¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¤Ç¤â¼«¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¿¥¿¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¡¢¥Þ¥Ò¥ó¥É¥é¡¦¥Þ¥Ò¥ó¥É¥é¤È¤â¤ËÆüËÜ¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÖÎ¾¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¿¤Ç¤Ï¡Ö¥¿¥¿¡¦¥¨¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥ß¥Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¬¥½¥ê¥ó¡¢CNG¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤½¤·¤ÆBEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÎã¤È¤·¤Æ¡Ö¥¿¥¿¡¦¥¨¡¼¥¹¡¦¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¡×¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¸«¤ë¤È¡¢Á´Ä¹3800¡ßÁ´Éý1500¡ßÁ´¹â1845mm¡¢ÅëºÜ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï702cc¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥Ò¥ó¥É¥é¡¦¥Þ¥Ò¥ó¥É¥é¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¡¼¥×¥í¡×¤È¤¤¤¦¼ÖÌ¾¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯Åª¥â¥Ç¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¡¼¥×¥í¡¦¥×¥í¥Õ¥£¥Ã¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥ß¥Ë¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¸«¤ë¤È¡¢Á´Ä¹3927¡ßÁ´Éý1540¡ßÁ´¹â1915mm¤È¤Ê¤ê¡¢909cc¡¢2µ¤Åû¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¿¥¿¡¦¥¨¡¼¥¹¡¢¥¹¡¼¥×¥í¤È¤â¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¤ª¤í¤«¡¢¥é¥¸¥ª¤¹¤éÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£À¤³¦¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡ÖÄ¶¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤«¤Ê¤ê³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆüËÜ¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ï¤Ï¤¸¤á¤«¤éÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐÆüËÜ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¤¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÎ÷²Á¥°¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤ëKC¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢AM¡¿FM¥é¥¸¥ª¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¡¢ÅÅ¼§¼°¥¡¼¥ì¥¹¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡¢4ÎØABS¡¢±¿Å¾ÀÊ¡¦½õ¼êÀÊSRS¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥º¥¡¦¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ê°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±ç¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¿ÈóÁõÃå¼Ö¤âÀßÄê¡Ë¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢5Â®MT¤Î¤Û¤«4Â®AT¤âÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à¼°4WD¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤³¤³¤Þ¤ÇÁõÈ÷¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤è¤¦¤È¹Í¤¨¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤³¤½¡¢À¤³¦¤ÇÆüËÜ¼Ö¤¬°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£²Á³Ê¤Ï2WD¡¦MT¤ÎKC¤Ç129Ëü5800±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï¤â¤¦¾¯¤·ÇÓµ¤ÎÌ¤ä¥Ü¥Ç¥£À£Ë¡¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤È¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥ê¥Ã¥¿¡¼¥«¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ä¥ê¥¹¤Ê¤ÉÅÐÏ¿¾®·¿¼Ö¤È¤Î¶ÌÜ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ØËÜ³ÊÅª¤Ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò¡×¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢º¬ËÜÅª¤Ë·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³Ê¤Î¤¢¤ê¤«¤¿¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£·Ú¾èÍÑ¼Ö¤â´Þ¤á¤ì¤Ð¥ª¡¼¥È¥¨¥¢¥³¥ó¤âÅö¤¿¤êÁ°¤ËÁõÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÆüËÜ¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¡£
¡¡ÆüËÜÍ³Íè¤Î¤â¤Î¤â´Þ¤á¤ì¤ÐÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÄ´¤Ù¤ì¤ÐÀ¤³¦¤Ç¤â¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤È¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ê¤¬¤é¼«Æ°ÊÑÂ®µ¡¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏºÇ¿··¿¤Ç¤Ï°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±ç¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Þ¤Ç½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ°Ê³°¤Î¹ñ¡¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¿Í¤Ç¤·¤«ÄÉµá¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤ÞÀ¤³¦¤Ç¹â¤¤ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éË¬¤ì¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£