½µËö¤«¤é¤Ï10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¥ì¥Ù¥ë¤Î½ë¤µ¡¡Ï¢Æü¤ÎÇ®ÂÓÌë¤â¡¡Ç®Ãæ¾É¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ
½µËö°Ê¹ß¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤¬ÀªÎÏ¤ò¶¯¤á¡¢ÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÇß±«ÌÀ¤±¤·¤¿¤è¤¦¤Ê²Æ¤Î½ë¤µ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìë¤âµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤é¤º¡¢Ìë´Ö¤Ç¤âÇ®Ãæ¾É¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ë¤ÇÇß±«ÌÀ¤±¤·¤¿¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ë
½µËö°Ê¹ß¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤¬ÀªÎÏ¤ò¶¯¤á¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¹âµ¤°µ¤¬Ä¥¤ê½Ð¤·¡¢Çß±«Á°Àþ¤ÏÅìËÌÉÕ¶á¤ËÄäÂÚ¤¹¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¿¤«¤âÇß±«¤¬ÌÀ¤±¡¢²Æ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅìÆüËÜ¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ëµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢½µËö°Ê¹ß¡¢Ï¢Æü¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¥ì¥Ù¥ë¤Î¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£7·î3Æü(¿å)¤´¤í¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÈ¾¿ô¶á¤¯¤ÎÃÏÅÀ¤Ç¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢ÆâÎ¦¤Ç¤Ï35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢Çß±«ÌÀ¤±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤â¡¢ÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÃÏ°è¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤è¤ê½ë¤µ¤¬¸·¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ç®ÂÓÌëÂ³½Ð¡¡Ìë´Ö¤ÎÇ®Ãæ¾É¤Ë¤âÃí°Õ
¤Þ¤¿¡¢Ìë´Ö¤ÎÇ®Ãæ¾É¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
7·î1Æü(·î)°Ê¹ß¡¢ÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤¬25¡î¤ò²¼²ó¤é¤Ê¤¤Ç®ÂÓÌë¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÊ¡²¬¤Ç¤Ï26¡î¡Á27¡î¤¯¤é¤¤¡¢Åìµþ¤Ç¤â25¡î¡Á26¡î¤¯¤é¤¤¤ÎÆü¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ìë¤â¿²¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Å¬ÀÚ¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÎÃ¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ëÁÇºà¤Î¥·¡¼¥Ä¤ä°áÉþ¤Ê¤É¤Ç½ë¤µÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ìë´Ö¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö
Ìë¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢µ¤²¹¤¬¤¢¤Þ¤ê²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¼¼Æâ¤ÇÇ®Ãæ¾É¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë´Ö¤ÎÇ®Ãæ¾É¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼¡¤Î2¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¿²¤ëÁ°¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¤Ï¡¢¿åÊ¬Êäµë¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤â´À¤ò¤«¤¯¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Î¿åÊ¬¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿²¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥³¥Ã¥×1ÇÕÄøÅÙ¤Î¿å¤ò°û¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿çÌ²Ãæ¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿åÊ¬¤ò¹µ¤¨¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¤·¡¢¥È¥¤¥ì¤Ëµ¯¤¤¿»þ¤Ï¡¢¿åÊ¬Êäµë¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£µ¯¤¤¿»þ¤Ë¤¹¤°°û¤á¤ë¤è¤¦¡¢Ëí¸µ¤Ë¾ï²¹¤Î¿å¤òÃÖ¤¯¤Î¤¬¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¤Ï¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¿²¼¼¤Ï¡¢¿²¤ëÁ°¤«¤é¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÎÃ¤·¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¤¬ÀÚ¤ì¤¿»þ¤ËÉô²°¤ÎÃæ¤Î²¹ÅÙ¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò3¡Á4»þ´Ö¤Ï»È¤¦¤è¤¦ÀßÄê¤·¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÄ«¤Þ¤Ç¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¡¢¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÅÅÎÏ¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿Êý¤¬·ÐºÑÅª¤Ç¤¹¡£