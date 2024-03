ハードウェアの制約を理由に、これまでPixel 8 Proにしか搭載されていなかったGoogleの生成AI「Gemini Nano」の機能が、Pixel 8でも使えるようになることが報じられました。Gemini Nano is coming to the Pixel 8 after allhttps://www.androidpolice.com/gemini-nano-is-coming-to-the-pixel-8-after-all/

Gemini Nano is coming to #Pixel8 as a developer preview in a future #FeatureDrop!



As our most efficient AI model for on-device tasks, it helps prevent sensitive data from leaving your phone & enables you to use features even without a network connection: https://t.co/smhWbpZN3X pic.twitter.com/z2Ob95jKxt— Made by Google (@madebygoogle) March 28, 2024

Google bringing Gemini Nano to Pixel 8 with next Feature Drophttps://9to5google.com/2024/03/28/pixel-8-gemini-nano-feature-drop/Gemini Nanoは、3つあるGeminiのモデルの中で最も効率性の高いオンデバイスAIとして、2023年12月の発表と同時にPixel 8 Proに導入されました。ところが、Pixel 8 Proと同じチップであるTensor G3を搭載しているにもかかわらず、Googleはこれまで「ハードウェア制限」を理由に、Pixel 8にはGemini Nanoを搭載しない方針を取ってきました。Googleのローカル版AIモデル「Gemini Nano」はPixel 8で登場しないことが明らかに - GIGAZINEその後、Googleは当初の決定を覆してPixel 8にGemini Nanoを導入することを発表しました。これにより、AIが音声の内容を要約する「Summarize」機能がPixel 8のレコーダーアプリに、チャットの返答をAIが提案する「Smart Reply」機能がGboardアプリに追加されます。Pixel 8にGemini Nanoが導入されなかった理由として最も有力視されていたのがメモリ不足で、Pixel 8 ProはRAMが12GBなのに対してPixel 8は8GBしか搭載していません。一方、SamsungのGalaxy S24はメモリが8GBなのにもかかわらずGemini Nanoをサポートしていたため、メモリは原因ではないとの指摘もありました。Googleはメディアへの声明で、「メモリのスペックが異なるデバイスで大規模言語モデルを実行すると、ユーザー体験に違いが生じる可能性があるため、私たちはPixel 8でこれをテストし、検証してきました。その結果として、私たちはより多くのファンや開発者にGemini Nanoを試す機会を提供できることになり、これによりさらに多くのフィードバックを得たり、より多くのイノベーションを見たりできるようなることをうれしく思います」と述べて、大方の予想通りメモリのスペック差が理由だったことを明かしました。Pixel 8にGemini Nanoが登場するアップデートである次回の「Pixel Feature Drop」は2024年6月に実施される予定です。IT系ニュースサイトのAndroid Policeは、「これはPixel 8ユーザーにとって朗報であり、2024年後半のリリースが予定されているPixel 9に注目している人にとってはさらに素晴らしいニュースです。また、5月の開催が目前になっているGoogleの発表イベント・Google I/Oでは、さらなるGeminiのオンデバイス機能が新しくお披露目される可能性があります」とコメントしました。